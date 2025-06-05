高中生造假遭撤銷醫科正取 專家籲揭露個資防外洩風險

近期大學申請入學第二階段甄試放榜，一名學生因學習歷程檔案內容不實，正取資格遭陽明交通大學、台北醫學大學等多所醫學系撤銷。衛福部八里療養院職能治療科主任張自強指出，取巧手段會失去眼前機會，更提醒在網路上過度公開個人資訊恐引發隱私外洩風險。

該名學生正取陽明交大、中國醫、中山醫、台北醫等四校醫學系，另備取長庚大學醫學系，但因為在社群平台Threads上分享自己的學習歷程檔案，其中提到高中曾參加某菁英盃辯論比賽，獲「最佳辯士」榮譽，卻遭網友質疑該生未獲得最佳辯士，僅是當年其中一輪比賽的優秀辯士。

張自強表示，現今社群媒體盛行，不少學生習慣將學習成果、個人經驗甚至生活點滴分享至網路或群組中。過度揭露個人資訊，不僅增加隱私外洩風險，也可能因一時言行遭放大檢視，引發公審與網路霸凌。

他建議學生在分享個人資料時，應審慎評估內容的適當性與必要性，保護自身安全與心理健康。「家長與學校也應加強媒體素養教育，協助學生建立正向、健康的網路使用習慣，避免因疏忽而留下無法挽回的傷害。」

張自強指出，短期取巧或許帶來眼前利益，但長期來看，紮實實力才能在學業、職場乃至人生中脫穎而出，獲得持續肯定。他也呼籲家長與學生共同正視下列三點建議：

1. 重視誠信教育：家長與學校應共同培養孩子的誠信觀念，讓他們明白誠信比一時的成績更重要。

2. 鼓勵實力養成：協助學生發現自身興趣與潛能，透過正當途徑累積實力，建立自信。

3. 勇於面對困難：遇到困難時，勇於面對，並可求助老師、輔導員或相關專業人員，尋找適合自己的解決方式。

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