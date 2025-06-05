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資料膨風！醫學系錄取生資格遭拔 國教盟籲教育部「廢除學習歷程檔案採計」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教盟說，早在2024年5月27日，教育部長鄭英耀就於立法院承諾3個月內徹底檢討學習歷程檔案制度，並提出報告，時隔一年至今卻仍未公布。圖／聯合報系資料照片
國教盟說，早在2024年5月27日，教育部長鄭英耀就於立法院承諾3個月內徹底檢討學習歷程檔案制度，並提出報告，時隔一年至今卻仍未公布。圖／聯合報系資料照片

近日有醫學系錄取生學習歷程檔案內容不實，遭陽明交通大學與台北醫學大學取消錄取資格。對此，國教行動聯盟說，學習歷程檔案缺乏查核，此事件絕非單一個案，制度本身以採計分數的方式，導致學生被迫誇大以滿足制度需求，教育部應廢除學習歷程採計，確保入學公平性與可信度。

中部一名學生之前於申請入學管道正取陽明交大醫學系，並在Threads上分享自己的學習歷程檔案，內容提到他曾獲菁英盃辯論比賽「最佳辯士」，卻遭人質疑他只是當年其中一輪比賽的優秀辯士，並非最佳辯士。隨後經陽明交大開會討論決議，撤銷醫學系正取資格，就連同時錄取的台北醫學大學也跟進。

國教盟說，早在2024年5月27日，教育部長鄭英耀就於立法院承諾3個月內徹底檢討學習歷程檔案制度，並提出報告，時隔一年至今卻仍未公布。學習歷程檔案實施以來屢次出包，公信力喪失，國教盟認為本次事件絕非特例，高中生上傳學習歷程檔雖需經學校認證，但校方無需對不實的資料擔負任何法律責任。

國教盟說，大學端審查時也時間倉促又無公權力，例如就曾有審查委員發現學生宣稱多益成績990分，校內英文成績卻普通，在當時的情況下難有效查核。

國教盟表示，韓國學習歷程檔的認證，高中端要負法律責任，美國大學入學審查常由全職專業的人員處理，測驗成績的寄送是由測驗單位直接寄送學校，國內皆無類似配套。其他高中端不符上傳規定的弊端，時有所聞，再再造成守規矩者反而被懲罰的不公狀況。

國教盟說，台灣大學電機系暨電子所特聘教授張耀文長期和多位學者專家共同主張「學習歷程不宜綁考招」，質疑學習歷程檔案的建置，浪費公帑和勞民傷財，無法提升教育內涵，呼籲教育部廢止政策，將有限的資源投注到教學師資、內容和設備的改善，專注於教學精進。

國教盟認為，大學申請入學第二階段廢除學習歷程檔案採計，才是徹底解決現行制度亂象的根本之道。教育部與各大學應積極回應社會期待，勿讓升學制度持續淪為一場互不信任的軍備競賽。

醫學 檔案 教育部

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