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AI很給力！ 南一中10人台大電機 、資工3人 台大醫可望5人
大學個人申請入學，各大學已完成面試並公布正取、備取名單，今、明兩天填志願序，為求學生涯做出重要的選擇。南一中應屆畢業生今年學測成績亮眼，學校統計，個人申請已有3人錄取台大醫，加上2人奧林匹亞成績優異已申請保送，若順利應有5人可上台大醫。由於還有許多學生要拚分科測驗，上台大醫人數會更多。
台南一中表示，有2名應屆畢業生拿化奧金牌，已申請保送台大醫；另有10人錄取台大電機、3人上台大資工、2人上台大法律等熱門科系。該校去年有9人上台大電機，今年再增1人，由於還有許多學生要考分科測驗拚台大電機，人數會更多，另該校學生每年選擇就讀電機系的學生多，隨著AI、大數據已成未來發展趨勢，相關科系將更受青睞。
不過，也有老師擔心，教育的核心是適性發展，但目前趨勢是學生、家長更以未來就業為考量，許多學生為了未來就業，選擇較不興趣的科系就讀，擔心人才培育、社會發展失去平衡。但南一中校長廖財固認為，未來是跨領域的時代，更多學生多面向充實自己，對國家發展是好事。
台南一中今年學測成績亮麗，5人4科滿級分、2人5科滿級分；2、3類組42%達到頂標，去年全校有46%上頂達，師生期望今年再超越。
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