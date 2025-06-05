高中生造假掀議！網怒批「學習歷程」對弱勢不公平：淪走後門工具
大學申請入學第二階段甄試，有學生錄取多校醫學系後，被爆料其「學習歷程」檔案造假，陽明交大、北醫大召開招生委員會，認定學生檢具的資料陳述與事實不符，拍板撤銷該生正取資格，引發網友熱議。有網友認為所謂的學習歷程就是笑話，根本是用錢堆出來的東西；更有網友批評學習歷程和面試是在讓權貴小孩「走在專門鋪好的人生高速公路上」，絲毫沒有公平可言。
一名網友針對「陽明交大最佳辯士事件」在PTT發文，他認為「學習歷程」就是笑話，沒有人查證的話很容易造假，也有不少網友認為學習歷程根本「不公平」，甚至有走後門的可能性，「根本是有錢人家的小孩，階級重製的陽謀工具」、「這就開後門啊，有誰看不出來的」、「事實就是這樣啊，有背景有錢的人才能搞」。
另有網友指出，弱勢家庭的小孩就算分數考贏，透過「學習歷程和面試」，二階同樣比不過權貴家庭的孩子，直言權貴小孩根本是「走在專門鋪好的人生高速公路上」，完全不公平。
此文一出，不少網友批評學習歷程制度的問題，「直接比父母的職業或資產不就好了」、「有錢有權的就想壟斷啊，除非打掉重來」、「當大家都有履歷時你沒有就等於扣分」、「就是直接表明注重吹牛和表演能力了，把這樣的風氣擴散到學術界」、「就是開後門才改的啊」。
部分網友認為從前的「聯考」反而較為公平，也有人提出更加公平的方案，「看看教育部有沒有要改回去聯考」、「早說聯考最公平」、「只有恢復聯考制度才是王道，其他管道都是靠關係的」、「面試應該要用隨機分派，考生跟考官用抽籤的，在兩個不同的房間，所有資料全部去識別化，問答對話用變聲器交談，才是真正的公平」。
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