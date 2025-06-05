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高中生造假「最佳辯士」遭取消入學 律師嘆畫蛇添足：提早接受社會鐵拳

聯合新聞網／ 綜合報導
一名學生因學習歷程檔案內容不實，正取資格遭多所大學撤銷，引發社會熱議。示意圖／AI生成
一名學生因學習歷程檔案內容不實，正取資格遭多所大學撤銷，引發社會熱議。示意圖／AI生成

近期大學申請入學第二階段甄試放榜，一名學生因學習歷程檔案內容不實，正取資格遭多所大學撤銷，引發社會熱議。該名學生原正取陽明交通大學、台北醫學大學等多所醫學系，但因備審資料造假，最終失去錄取資格。

據悉，該學生在備審資料中聲稱曾獲「最佳辯士」榮譽，但網友指出其實際僅獲「優秀辯士」獎項。此外，其志工時數合理性亦遭中央大學教授質疑，進一步引發爭議。

陽明交通大學招生委員會表示，儘管無直接證據證明造假，但多處內容與事實不符，影響考試公平性，遂撤銷錄取資格。台北醫學大學也經審慎討論，決議同樣處理。

長庚大學、中山醫學大學及中國醫藥大學則表示，相關事宜仍在研議中。校方強調，誠信為教育核心價值，盼學生引以為戒。

此事件曝光後，在教育界及社會各界引發熱議。知名律師林智群在其臉書粉絲專頁上分享了相關報導，並發表看法。他表示，即便是台大醫學系原本要錄取這名學生，但在新聞曝光後，也不可能再冒此風險。

他表示，其實醫學系不太看你是什麼最佳辯士，在這個地方造假，有點畫蛇添足，毫無必要。林律師直言：「手段是沒必要的，結果是殘酷的，只能提早接受社會的鐵拳。」他認為，對於一名僅17歲、單純想分享備審資料的學生而言，這樣的後果或許過於嚴厲，但也凸顯誠實的重要性。他形容這一結果為「三殺」。

此事件在網路上引發大量討論，不少網友對此表達了強烈意見。有網友認為：「現在不糾正他，以後社會受害！」另有網友指出：「重要資料都敢造假，取消錄取資格才是真正的教育。」也有聲音批評該學生過於自大：「單純想分享自己的備審資料時，怎麼沒有想到裡面的內容不完全真實？不真實的備審資料很多，但像他這樣歷史留名的只有他了，真的是很慘痛的教訓。」

陽明交大 醫學系 林智群 台大 北醫

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