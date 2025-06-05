學習歷程難辨真偽 大學：得靠檢舉抓弊端

大學申請入學爆出有學生學習歷程檔案內容不實，教育團體跟大學端都表示，通常修課紀錄、課程學習成果等需要由高中端認證，公信力較高，但如多元表現等，由學生自由撰寫檢附，確實較難辨真偽，通常都是外界向學校檢舉後，才能抓出弊端，建議高中端，可先協助大學初步檢核內容。

有私校教授表示，很多學生檢具的備審資料豐富，確實不太可能一一比對，且多年看下來，醫學或牙醫系的學生學力、家世背景都很優秀，檢具的資料都差不多，因此不少醫學系二階甄選始終以跑台實作或面試為主。

台大電機系特聘教授張耀文也說，多數學系在學習歷程檔案評分仍以學生修課表現、校排等為重，其他資料很難有時間檢視，且學習歷程資料不像南韓需負法律責任認證，大學端要如何全信。

一名私校教師談到，今年申請入學也接獲檢舉，Ｂ生在模擬面試時，被Ｃ生發現備審資料內容抄自他人，於是向學校檢舉，但因為還沒進入書審評分階段，因此招生委員會決議，該生有爭議的資料不列入計分。過去也曾發現，學生檢具的報告是出自團隊之手，卻說是自己做的，多是要靠檢舉才能抓出弊端。

中原大學教務長皮世明表示，申請入學二階人數眾多，教授看一份備審資料約莫只有五分鐘，確實較難分辨真偽，因此也建議高中端，針對學生檢具的多元表現如比賽名次等，先協助大學端進行初步對照查核。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，學習歷程多元表現等就是加分題，「照實來」即可，不必寫得太浮誇，主要還是反思、敘明就讀該系的動機、未來學習計畫及生涯規劃等內容。

魏佳卉表示，學習歷程檔案如果涉假遭人檢舉，不錄取也好，畢竟誠實為上，學生還是可以透過七月分科測驗再考回理想志願，「哪裡跌倒就從哪裡爬起來。」

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