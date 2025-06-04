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高中生膨風最佳辯士遭陽交大、北醫醫學系撤正取 另申請3校這樣說
一名學測74級分高中生申請入學正取多間大學醫學系，但被發現其學習歷程檔案誤植「最佳辯士」頭銜遭檢舉，引發熱議。陽明交大今開校級招生委員會，決議取消該生錄取資格，該生也正取北醫、中國醫、中山醫，備取長庚醫學系，北醫也說決定取消錄取資格，中國醫、中山醫與長庚大學都表示研議處理中。
陽明交大今天上午召開校級招生委員會，表示綜觀該生的備審資料難謂有造假之實，但書審資料中確有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，決議書審成績不予計分，按招生簡章規定，取消該生錄取資格。並表示若出於同情不處罰，反而會傷害到體制。之後還有分科測驗等管道，考生可以再努力。
據了解，該名學生也正取台北醫學大學、中國醫藥大學、中山醫學大學，備取長庚大學，都是醫學系。台北醫學大學表示，經系級與校級招生委員會決議，也決定取消該生錄取資格。
中山醫大表示，針對該個案開會研議中。中國醫大表示，招生委員會正研議中。
長庚大學表示，學校已召開招生委員會研議是否撤銷錄取資格，目前發函作業中。
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