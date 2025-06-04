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膨風最佳辯士還PO網！連遭2校醫學系撤正取資格 高中生學校回應了
日前有學生正取陽明交大醫學系，並於社群平台上刊出學習歷程檔案內容，但未料遭指其內容涉假。陽明交大今上午召開校級招生委員會，拍板撤銷該名學生的正取資格。此外，該生也正取台北醫學大學醫學系，校方也決定取消該生錄取資格。
該名學生就讀中部一所學校，校方表示，對該生的處境深表遺憾與難過，但細節部分仍須尊重並取得學生本人及家長的同意始可說明。
校方指出，校方目前持續積極關心孩子的心理狀況，並陪伴及全力提供協助，也希望各界能給予孩子更多的空間。
A生之前於申請入學管道正取陽明交大醫學系，並在社群平台Threads上分享自己的學習歷程檔案內容，A生提到高中曾參加某菁英盃辯論比賽，獲得最佳辯士榮譽，但卻遭人質疑其並非獲得最佳辯士，僅是當年其中一輪比賽的優秀辯士。
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