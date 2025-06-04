考生看過來！分科測驗6日報名開跑 新增數學乙考科

114學年分科測驗將於7月11日至12日舉行，6月5日至17日受理報名，分科測驗包括8考科，其中數學乙考科為114學年起新增考科，安排第2天下午第1節考試。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，高中三年級應屆畢業生已取得畢業證書或具同等學力者，僅可由就讀學校集體報名或個別報名；高中已畢業的非應屆畢業生或具同等學力者，除自行個別報名，也可委託經政府立案且已獲大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名。

分科測驗考試科目包括數學甲、數學乙、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物等8考科，考生可自由選考；其中數學乙考科為114學年起新增考科，安排第2天下午第1節考試。

大考中心表示，分科測驗各考科均有選擇題型、非選擇題型與混合題型，混合題型為題組，同時包含選擇（填）題及非選擇題，數甲及數乙則有選填題型；分科測驗成績採級分制，級距以各科到考考生中原得總分前1%考生的平均原得總分為計算基準，各科最高60級分。

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