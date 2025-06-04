快訊

78歲翁開貨車與機車側撞…女遭拖行十多公尺夾護欄亡 同事目睹瞬間

重大資安危機！老牌保險系統服務商驚傳駭客入侵 威脅公開所有檔案

曝沒個人公務車後「慘況」 監委田秋堇：這是大家希望的嗎？

考生看過來！分科測驗6日報名開跑 新增數學乙考科

中央社／ 台北4日電
114學年分科測驗將於7月11日至12日舉行，6月5日至17日受理報名，分科測驗包括8考科，其中數學乙考科為114學年起新增考科。示意圖／AI生成
114學年分科測驗將於7月11日至12日舉行，6月5日至17日受理報名，分科測驗包括8考科，其中數學乙考科為114學年起新增考科。示意圖／AI生成

114學年分科測驗將於7月11日至12日舉行，6月5日至17日受理報名，分科測驗包括8考科，其中數學乙考科為114學年起新增考科，安排第2天下午第1節考試。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，高中三年級應屆畢業生已取得畢業證書或具同等學力者，僅可由就讀學校集體報名或個別報名；高中已畢業的非應屆畢業生或具同等學力者，除自行個別報名，也可委託經政府立案且已獲大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名。

分科測驗考試科目包括數學甲、數學乙、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物等8考科，考生可自由選考；其中數學乙考科為114學年起新增考科，安排第2天下午第1節考試。

大考中心表示，分科測驗各考科均有選擇題型、非選擇題型與混合題型，混合題型為題組，同時包含選擇（填）題及非選擇題，數甲及數乙則有選填題型；分科測驗成績採級分制，級距以各科到考考生中原得總分前1%考生的平均原得總分為計算基準，各科最高60級分。

數乙 分科測驗

延伸閱讀

柯建銘預言罷免投票時間 沈伯洋緩頰：是數學不是施壓

曾奪奧林匹克銅牌…台大學霸林睿庠淪毒梟 校友曝印象：就是普通人

2+2都不會！川普開嗆「不要麻煩製造者」 再酸哈佛生需惡補數學

114會考／桃園明星高中落點預測出爐！想上武陵至少要5A7+、32點

相關新聞

「最佳辯士」高中生被抓學習歷程多處不實 陽明交大、北醫醫學系撤銷正取資格

日前有學生正取陽明交大醫學系，並於社群平台上刊出學習歷程檔案內容，但未料遭指其內容涉假。陽明交大今天上午召開校級招生委員會...

高中生學習歷程涉造假…陽明交大醫學系撤銷正取資格 台中某私校回應

台中市一名私校高中生遭指學習歷程內容涉假，陽明交大今天撤銷學生正取資格；對此，這所私校表示，持續積極關心孩子心理狀況，並...

考生看過來！分科測驗6日報名開跑 新增數學乙考科

114學年分科測驗將於7月11日至12日舉行，6月5日至17日受理報名，分科測驗包括8考科，其中數學乙考科為114學年起...

醫學、牙醫系繁星今放榜 新北錄取4人都是私中生

114學年度大學繁星推薦第8類學群（醫學、牙醫）今日放榜，新北錄取4人皆是私立國中部直升高中部的學生。南山高中林佳樺備考...

中科實中首有學生錄取台大醫學系 校方頒獎金鼓勵

中科實驗高級中學今年升學成績有突破，學生陳竑憲錄取台灣大學醫學系，是該創校以來第一位考上台大醫學系的學生，另外女學生李昀...

中科實中2學生錄取台大醫科、陽明交大醫科 創該校紀錄

中科實驗高級中學114年升學表現亮眼，申請入學第8學群錄取結果揭曉，學生陳竑憲與李昀珊分別錄取第一志願台灣大學醫學系與國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。