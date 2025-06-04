考生看過來！分科測驗6日報名開跑 新增數學乙考科
114學年分科測驗將於7月11日至12日舉行，6月5日至17日受理報名，分科測驗包括8考科，其中數學乙考科為114學年起新增考科，安排第2天下午第1節考試。
大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，高中三年級應屆畢業生已取得畢業證書或具同等學力者，僅可由就讀學校集體報名或個別報名；高中已畢業的非應屆畢業生或具同等學力者，除自行個別報名，也可委託經政府立案且已獲大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名。
分科測驗考試科目包括數學甲、數學乙、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物等8考科，考生可自由選考；其中數學乙考科為114學年起新增考科，安排第2天下午第1節考試。
大考中心表示，分科測驗各考科均有選擇題型、非選擇題型與混合題型，混合題型為題組，同時包含選擇（填）題及非選擇題，數甲及數乙則有選填題型；分科測驗成績採級分制，級距以各科到考考生中原得總分前1%考生的平均原得總分為計算基準，各科最高60級分。
【文教熱話題】
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 國高中都有教！大學才發現「這技能」超有價值 她因此被升官
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言