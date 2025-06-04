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醫學、牙醫系繁星今放榜 新北錄取4人都是私中生

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
裕德高中鐘冠筑繁星錄取台北醫學大學醫學系。圖／新北教育局提供
裕德高中鐘冠筑繁星錄取台北醫學大學醫學系。圖／新北教育局提供

114學年度大學繁星推薦第8類學群（醫學牙醫）今日放榜，新北錄取4人皆是私立國中部直升高中部的學生。南山高中林佳樺備考期間相當自律，並積極參與醫學營隊、閱讀醫療專書及投入志工服務，醫學系面試，多次模擬演練最終錄取台北醫學大學醫學系。

教育局表示，2022年起推動「在地就學大聯盟計畫」，整合全市高中職學校成立特色發展工作圈，並與頂尖大學策略合作，強化課程銜接與學習資源共享；新北市已與政治大學、陽明交通大學、清華大學等30所公私立大專院校合作，開設超過200門實體及線上課程與營隊，提供全市公私立高中職學生自由選修。

南山高中國中部直升入學高中部的林佳樺，備考期間相當自律，除制訂讀書計畫，也積極參與醫學營隊、閱讀醫療專書及投入志工服務，醫學系面試，多次模擬演練最終錄取台北醫學大學醫學系。

裕德高中國中部直升入學高中部鐘冠築，同樣錄取台北醫學大學醫學系，在校期間學業成績保持全校第一，曾獲選112學年度模範生，也在全國閱讀心得寫作比賽、溫世仁作文比賽中獲佳績。在學期間熱心參與公益活動，包含偏鄉英語教學、公益募捐與新北市玩具銀行規劃活動等，展現深厚的人文關懷與社會責任感。

林口康橋高中國中部直升入學高中部的魏羽柔，錄取長庚大學醫學系，是該校首位透過大學繁星錄取第8類學群的學生。羽柔長期專注生物醫學研究，積極參與各類專題計畫與實驗課程，更曾代表學校遠赴巴黎參與國際基因工程機器設計競賽（iGEM），榮獲金牌佳績。

林口康橋高中部學生魏羽柔繁星錄取長庚大學醫學系。圖／新北教育局提供
林口康橋高中部學生魏羽柔繁星錄取長庚大學醫學系。圖／新北教育局提供
南山高中林佳樺(右二)繁星錄取台北醫學大學醫學系。圖／新北教育局提供
南山高中林佳樺(右二)繁星錄取台北醫學大學醫學系。圖／新北教育局提供

醫學 繁星 私校 牙醫 北醫

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