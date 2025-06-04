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高中生學習歷程涉造假…陽明交大醫學系撤銷正取資格 台中某私校回應

中央社／ 台中4日電
台中市一名私校高中生遭指學習歷程內容涉假，陽明交大今天撤銷學生正取資格。示意圖／ingimage
台中市一名私校高中生遭指學習歷程內容涉假，陽明交大今天撤銷學生正取資格。示意圖／ingimage

台中市一名私校高中生遭指學習歷程內容涉假，陽明交大今天撤銷學生正取資格；對此，這所私校表示，持續積極關心孩子心理狀況，並陪伴及全力提供協助。

就讀台中市一所私校的學生正取陽明交大醫學系，並於社群平台上刊出學習歷程檔案內容，卻遭指內容涉假，陽明交大經召開校級招生委員會後，決定撤銷這名學生正取資格。

這所台中私校在得知結果後發表聲明指出，對學生處境深表遺憾與難過；但細節部分，仍須尊重並取得學生本人及家長同意，始可說明。

校方表示，目前持續積極關心孩子心理狀況，並陪伴及全力提供協助，也希望各界給予孩子更多空間。

陽明交大 醫學系 私校 學習歷程檔案

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