快訊

「最佳辯士」高中生被抓學習歷程多處不實 陽明交大醫學系撤銷正取資格

三峽4死車禍肇事翁不治 警依殺人等4罪移送檢方偵處

聽新聞
0:00 / 0:00

「最佳辯士」高中生被抓學習歷程多處不實 陽明交大、北醫醫學系撤銷正取資格

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大醫學系在網站上說明，近日網路上針對2025學年個人申請正取同學的備審資料內容多所討論，為求慎重，醫學系將儘快召開會議處理，確認其錄取資格。聯合報系資料照
陽明交大醫學系在網站上說明，近日網路上針對2025學年個人申請正取同學的備審資料內容多所討論，為求慎重，醫學系將儘快召開會議處理，確認其錄取資格。聯合報系資料照

日前有學生正取陽明交大醫學系，並於社群平台上刊出學習歷程檔案內容，但未料遭指其內容涉假。陽明交大今天上午召開校級招生委員會，拍板撤銷該名學生的正取資格。

此外，由於該生也正取台北醫學大學醫學系，校方也表示，經系級與校級招生委員會決議，也決定取消該生錄取資格。

A生之前於申請入學管道正取陽明交大醫學系，並在社群平台Threads上分享自己的學習歷程檔案內容，A生提到高中曾參加某菁英盃辯論比賽，獲得最佳辯士榮譽，但卻遭人質疑其並非獲得最佳辯士，僅是當年其中一輪比賽的優秀辯士。

本報掌握，由於陽明交大醫學系日前已經召開招生試務工作小組會議，研議撤銷其正取資格，但最終還是要由校級招生委員會定奪。

陽明交大今天上午召開校級招生委員會拍板，認為綜觀A生的備審資料難謂有造假之實，但書審資料中確有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，決議書審成績不予計分，按招生簡章規定，取消該生錄取資格。

陽明交大也表示，一向重視誠信教育與品格培養，學習歷程制度設計初衷，是為鼓勵學生自我反思與多元成長。期盼社會各界理性看待相關議題，給予學生更多理解與支持、避免網路公審，共同營造健康的教育環境。

陽明交大指出，醫學系已經邀請學生陳述，希望學生可以把本次的經驗當作是一種學習，學校也表達對備審資料的態度，無論學生是出於故意，或僅是不小心撰寫內容有誤，都必須負起責任，若學校出於同情而不處罰，反而會傷害到體制。之後還有分科測驗等管道，考生可以再努力。

而一名北醫知情人士向本報指出，學生有檢附辯論資歷獎狀提供查核，「但坦白講，沒有老師會仔細去對獎狀上是什麼名目。」況且書審教授與學生的年紀、成長經歷有很大的差距，書審教師又不了解辯論圈，學生把單場優秀辯士寫成最佳辯士，以為只是換句話說而已，很難去分辨。

該名人士談到，很多學生檢具的備審資料內容非常多，教授時間有限，確實不太可能一一比對資料，而且多年看下來，醫學或牙醫系的學生學力、家世背景都很優秀，檢具的內容都「差不多」，因此國內不少醫學系，二階甄選始終以跑台實作或面試為主，但還是要告誡學生，備審資料可以寫得有技巧，但切勿變成捏造取巧。

陽明交大 醫學

延伸閱讀

新北4人繁星錄取醫學、牙醫系 皆私中直升高中部

嘉大暑假先修課程報名開跑 入學可抵免學分

中科實中2學生錄取台大醫科、陽明交大醫科 創該校紀錄

考生注意！申請入學明天起填志願 4.8萬人有登記資格

相關新聞

高中生被抓學習歷程與事實不符 陽明交大醫學系撤銷正取資格

日前有學生正取陽明交大醫學系，並於社群平台上刊出學習歷程檔案內容，但未料遭指其內容涉假。陽明交大今天上午召開校級招生委員...

考生注意！申請入學明天起填志願 4.8萬人有登記資格

114學年大學「申請入學」第二階段指定項目甄試，各大學目前皆已公告錄取結果。大學甄選入學委員會今天提醒，獲得各大學正、備...

中科實中首有學生錄取台大醫學系 校方頒獎金鼓勵

中科實驗高級中學今年升學成績有突破，學生陳竑憲錄取台灣大學醫學系，是該創校以來第一位考上台大醫學系的學生，另外女學生李昀...

中科實中2學生錄取台大醫科、陽明交大醫科 創該校紀錄

中科實驗高級中學114年升學表現亮眼，申請入學第8學群錄取結果揭曉，學生陳竑憲與李昀珊分別錄取第一志願台灣大學醫學系與國...

台南二中學生蘇嘉祐捨一中拚繁星 拚上高雄醫大醫學系

台南二中畢業生蘇嘉祐國中會考成績可上南一中，他選擇就讀第2志願拚繁星，在校成績一直名列第1，而且積極參加生物社團，也更確...

志願序怎麼填？申請入學錄取名單公布 今年選系更多、大學問提3建議

隨著114學年度「申請入學」和「四技申請」第二階段錄取名單揭曉，學測考生們即將面臨志願序選填的抉擇關卡。升學輔導平台大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。