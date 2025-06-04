「最佳辯士」高中生被抓學習歷程多處不實 陽明交大、北醫醫學系撤銷正取資格

日前有學生正取陽明交大醫學系，並於社群平台上刊出學習歷程檔案內容，但未料遭指其內容涉假。陽明交大今天上午召開校級招生委員會，拍板撤銷該名學生的正取資格。

此外，由於該生也正取台北醫學大學醫學系，校方也表示，經系級與校級招生委員會決議，也決定取消該生錄取資格。

A生之前於申請入學管道正取陽明交大醫學系，並在社群平台Threads上分享自己的學習歷程檔案內容，A生提到高中曾參加某菁英盃辯論比賽，獲得最佳辯士榮譽，但卻遭人質疑其並非獲得最佳辯士，僅是當年其中一輪比賽的優秀辯士。

本報掌握，由於陽明交大醫學系日前已經召開招生試務工作小組會議，研議撤銷其正取資格，但最終還是要由校級招生委員會定奪。

陽明交大今天上午召開校級招生委員會拍板，認為綜觀A生的備審資料難謂有造假之實，但書審資料中確有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，決議書審成績不予計分，按招生簡章規定，取消該生錄取資格。

陽明交大也表示，一向重視誠信教育與品格培養，學習歷程制度設計初衷，是為鼓勵學生自我反思與多元成長。期盼社會各界理性看待相關議題，給予學生更多理解與支持、避免網路公審，共同營造健康的教育環境。

陽明交大指出，醫學系已經邀請學生陳述，希望學生可以把本次的經驗當作是一種學習，學校也表達對備審資料的態度，無論學生是出於故意，或僅是不小心撰寫內容有誤，都必須負起責任，若學校出於同情而不處罰，反而會傷害到體制。之後還有分科測驗等管道，考生可以再努力。

而一名北醫知情人士向本報指出，學生有檢附辯論資歷獎狀提供查核，「但坦白講，沒有老師會仔細去對獎狀上是什麼名目。」況且書審教授與學生的年紀、成長經歷有很大的差距，書審教師又不了解辯論圈，學生把單場優秀辯士寫成最佳辯士，以為只是換句話說而已，很難去分辨。

該名人士談到，很多學生檢具的備審資料內容非常多，教授時間有限，確實不太可能一一比對資料，而且多年看下來，醫學或牙醫系的學生學力、家世背景都很優秀，檢具的內容都「差不多」，因此國內不少醫學系，二階甄選始終以跑台實作或面試為主，但還是要告誡學生，備審資料可以寫得有技巧，但切勿變成捏造取巧。

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