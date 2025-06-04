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新北4人繁星錄取醫學、牙醫系 皆私中直升高中部

中央社／ 新北4日電

大學繁星推薦第8類學群今天放榜，新北市教育局表示，新北4人取取醫學、牙醫系，他們除訂定讀書計畫、參加公益，也善用大學開設的專班課程與營隊，強化學習歷程深度與廣度。

教育局表示，114學年度大學繁星推薦第8類學群（醫學、牙醫）今天放榜，錄取的4名學生都是私立學校國中部直升高中部的學生。

教育局表示，這4名新北學生，就讀南山高中2人、裕德高中及林口康橋高中各1人，分別錄取台北醫學大學醫學系、高雄醫學大學牙醫學系、長庚大學醫學系等。

教育局新聞稿表示，新北已與政治大學、陽明交通大學、清華大學等30所公私立大專院校合作，每年開設超過200門實體及線上專班與營隊，免費提供公私立高中職學生自由選修。

教育局說，這些課程內容涵蓋18學群完整生涯探索，今天錄取的學生也曾選修相關課程，並透過教育局平台，選擇適合自己興趣、志向的公益活動，全面強化學習歷程的深度與廣度。

教育局表示，「在地就學大聯盟計畫」，整合全市高中職學校成立特色發展工作圈，並與大學策略合作，強化課程銜接與學習資源共享；也將「亮點課程」延伸至國中小學生，提升學習視野與探索興趣。

醫學 教育局

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