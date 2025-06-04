快訊

螃蟹眼睛沾到沙！下秒牠表演「超神雨刷式擦眼術」網全看呆

點名葉宜津、田秋堇也濫用公務車 徐巧芯籲監院全面調查

否認有「小沈/1500」隨身碟？明勘驗柯文哲「從小到大」成長照

中科實中首有學生錄取台大醫學系 校方頒獎金鼓勵

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科實驗高級中學今年升學成績有突破，校長秦文智（中）今特別頒發獎學金給考上醫學系的陳竑憲（右）與李昀珊。圖／中科實驗高級中學提供
中科實驗高級中學今年升學成績有突破，校長秦文智（中）今特別頒發獎學金給考上醫學系的陳竑憲（右）與李昀珊。圖／中科實驗高級中學提供

中科實驗高級中學今年升學成績有突破，學生陳竑憲錄取台灣大學醫學系，是該創校以來第一位考上台大醫學系的學生，另外女學生李昀珊亦錄取陽明交通大學醫學系，兩人寫下該校歷年最佳紀錄。校長秦文智今特別頒給獎學金，勉勵他們未來學有所成，能服務和幫助更多人

校方說，陳竑憲國中畢業後直升中科實中高中部，他和李昀珊都曾是生物學科能力競賽的學生，兩人學習態度佳，又很有禮貌，在校成績一直保持很好。

陳竑憲在學測時取得六科90級分的滿級分成績，他說，在高中三年裡感覺對生物相關知識有興趣，也特別喜歡閱讀醫療文學書籍，從中體會醫者對病人的重要，並決定選擇醫學系就讀。

李昀珊在高一時就參加醫學營，也參加醫療志工服務，看到醫師對患者的關懷深受感動，後來還自主學習實證醫學，了解醫學的廣度以及深度，進一步確定學醫的方向。她感謝學習過程中有同學相伴，尤其是住宿時，大家一起努力，在遇到難題，甚至讀不下去時，同學都是她的一大助力，幫助她繼續努力

秦文智說，中科實中高中部今年邁入第16屆，除了有兩位學生考上醫學系，另也多人透過繁星推薦、申請入學錄取台大法律學系、清華大學電機工程學系等頂尖學系。很高興看到學生們努力有成，未來會持續深化課程發展，同時整合各學部之教學資源，推動跨部門合作與外籍教師參與教學，打造優質的教學特色與雙語的學習環境。

醫學 多人 台大

延伸閱讀

中科實中2學生錄取台大醫科、陽明交大醫科 創該校紀錄

【專家之眼】陽交刀下留人──學檔造假追究誰？使民也義

台南二中學生蘇嘉祐捨一中拚繁星 拚上高雄醫大醫學系

同時錄取台大電機與醫學系 台中一中女學霸授秘訣「以自己的腳步學習」

相關新聞

考生注意！申請入學明天起填志願 4.8萬人有登記資格

114學年大學「申請入學」第二階段指定項目甄試，各大學目前皆已公告錄取結果。大學甄選入學委員會今天提醒，獲得各大學正、備...

中科實中首有學生錄取台大醫學系 校方頒獎金鼓勵

中科實驗高級中學今年升學成績有突破，學生陳竑憲錄取台灣大學醫學系，是該創校以來第一位考上台大醫學系的學生，另外女學生李昀...

中科實中2學生錄取台大醫科、陽明交大醫科 創該校紀錄

中科實驗高級中學114年升學表現亮眼，申請入學第8學群錄取結果揭曉，學生陳竑憲與李昀珊分別錄取第一志願台灣大學醫學系與國...

台南二中學生蘇嘉祐捨一中拚繁星 拚上高雄醫大醫學系

台南二中畢業生蘇嘉祐國中會考成績可上南一中，他選擇就讀第2志願拚繁星，在校成績一直名列第1，而且積極參加生物社團，也更確...

志願序怎麼填？申請入學錄取名單公布 今年選系更多、大學問提3建議

隨著114學年度「申請入學」和「四技申請」第二階段錄取名單揭曉，學測考生們即將面臨志願序選填的抉擇關卡。升學輔導平台大學...

同時錄取台大電機與醫學系 台中一中女學霸授秘訣「以自己的腳步學習」

台中一中科學班學生高齊悠，申請入學錄取台大電機系，繁星則錄取台大醫學系。高齊悠表示，「比起機器相處更喜歡跟人相處」，最後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。