中科實中首有學生錄取台大醫學系 校方頒獎金鼓勵

中科實驗高級中學今年升學成績有突破，學生陳竑憲錄取台灣大學醫學系，是該創校以來第一位考上台大醫學系的學生，另外女學生李昀珊亦錄取陽明交通大學醫學系，兩人寫下該校歷年最佳紀錄。校長秦文智今特別頒給獎學金，勉勵他們未來學有所成，能服務和幫助更多人。

校方說，陳竑憲國中畢業後直升中科實中高中部，他和李昀珊都曾是生物學科能力競賽的學生，兩人學習態度佳，又很有禮貌，在校成績一直保持很好。

陳竑憲在學測時取得六科90級分的滿級分成績，他說，在高中三年裡感覺對生物相關知識有興趣，也特別喜歡閱讀醫療文學書籍，從中體會醫者對病人的重要，並決定選擇醫學系就讀。

李昀珊在高一時就參加醫學營，也參加醫療志工服務，看到醫師對患者的關懷深受感動，後來還自主學習實證醫學，了解醫學的廣度以及深度，進一步確定學醫的方向。她感謝學習過程中有同學相伴，尤其是住宿時，大家一起努力，在遇到難題，甚至讀不下去時，同學都是她的一大助力，幫助她繼續努力

秦文智說，中科實中高中部今年邁入第16屆，除了有兩位學生考上醫學系，另也多人透過繁星推薦、申請入學錄取台大法律學系、清華大學電機工程學系等頂尖學系。很高興看到學生們努力有成，未來會持續深化課程發展，同時整合各學部之教學資源，推動跨部門合作與外籍教師參與教學，打造優質的教學特色與雙語的學習環境。

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