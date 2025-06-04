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中科實中2學生錄取台大醫科、陽明交大醫科 創該校紀錄

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中科實驗高級中學學生應屆錄取台大醫科、陽明交大醫科，創該校紀錄。圖／學校提供
中科實驗高級中學學生應屆錄取台大醫科、陽明交大醫科，創該校紀錄。圖／學校提供

中科實驗高級中學114年升學表現亮眼，申請入學第8學群錄取結果揭曉，學生陳竑憲與李昀珊分別錄取第一志願台灣大學醫學系與國立陽明交通大學醫學系，創下該校歷年最佳紀錄。

除醫學系外，目前也有多位學生透過繁星推薦、申請入學等多元升學管道錄取台灣大學法律學系、清華大學電機工程學系、陽明交通大學物理治療暨輔助科技學系、資訊工程與生命科學等頂尖學系。

學生陳竑憲是中科實中國中部學生，國中畢業後選擇直升該校高中部，在校成績名列前茅，高中三年學習發覺自己對生物相關知識的興趣，也喜歡閱讀醫療文學書籍，從中體會醫者對病法的體貼與溫柔，促使竑憲選擇醫學系為第一志願。

在師長眼中，他是按部就班、學習專注且認真學生，喜歡和同學討論課業和教導同儕，從中發現自己觀念的不足。學測取得六科90級分的滿級分成績，在師長引導與自我努力下，成功錄取第一志願醫學系。

學生李昀珊高一時參加醫學營，啟蒙進入醫學的領域，為更深入了解醫療環境，還參加志工服務，曾看見一位醫師對患者的關懷而深受感動。

高二時實證醫學的自主學習，她從中了解醫學的廣度及深度，點燃就讀醫學系、找到自己想要前進的方向；校長秦文智致贈獎學金與實中小書包，期許學生們未來學有所成，服務幫助更多人。

陽明交通大學 醫學 申請入學

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