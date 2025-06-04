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考生注意！申請入學明天起填志願 4.8萬人有登記資格

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學甄選入學委員會今天提醒，獲各大學正、備取資格的考生，明天6月5日開始填志願。記者陳正興／攝影
大學甄選入學委員會今天提醒，獲各大學正、備取資格的考生，明天6月5日開始填志願。記者陳正興／攝影

114學年大學「申請入學」第二階段指定項目甄試，各大學目前皆已公告錄取結果。大學甄選入學委員會今天提醒，獲得各大學正、備取資格的考生，應於6月5日至6月6日，每日上午9時起至下午9時止至甄選入學委員會網站（https://www.cac.edu.tw/）登記就讀志願序並接受統一分發。

根據甄選會統計，今年申請入學總報名人數為7萬9001人，各大學提供5萬2712個正取名額、備取6萬7818個名額，錄取名額總數為12萬530個，估今年有4萬8885人有登記資格。

甄選會指出，學生須於指定時間內，完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

甄選會提醒，錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）後4碼」及「考生個人密碼」等三項證號，以及網頁上顯示的驗證號碼登入系統。

考生也須特別留意，申請入學錄取生若同時經「繁星推薦」第八類學群錄取，則不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。另外，申請入學錄取生若同時經國立台北教育大學音樂學系、國立台北藝術大學音樂學系及美術學系錄取並完成報到者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

甄選會指出，統一分發結果預定於6月12日上午9時起在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。

音樂 網路 申請入學

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