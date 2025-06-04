台南二中學生蘇嘉祐捨一中拚繁星 拚上高雄醫大醫學系

台南二中畢業生蘇嘉祐國中會考成績可上南一中，他選擇就讀第2志願拚繁星，在校成績一直名列第1，而且積極參加生物社團，也更確立自己對醫學的興趣，透過繁星錄取高雄醫學大學醫學系。他的哥哥、姊姊國中會考成績也都可上第1志願，但都選擇南二中，並都透過繁星分上中國醫藥大學醫學系及成大中文系，是拚繁星典範家庭。

蘇嘉祐說，因為哥哥和姐姐也是讀南二中，所以就跟著讀二中，後來知道一些繁星相關的資訊，認為在升學上多個機會，可幫助自己上理想學校，因此確立目標，並為了達到繁星所需要的校排趴數，努力讀書。他說，沒有什麼特別的讀書方法，支撐他的是對目標的執著，因此相信，「若能找到一件事並付諸行動，會是路上很大的助力。」

但在求學路上也並非一帆風順，高二時擔任生物研究社的幹部，有很多瑣碎的事情要處理，還要辦活動，也因此不能像高一時那麼認真地專注於學業上，整體成績有所退步。他說，發現問題後，重新規畫了自己的時間，將多餘的省去，讓自己先把該做的事解決，不要將事情都擠在一起，感謝其他幹部的幫忙，讓很多事情都可以更有效率的完成，也讓自己有更多時間準備課業。

蘇嘉祐認為，社團是對自己人生的啟發，從中學習了許多生物相關的知識，也參加了各種活動，提升了與別人交流的能力，也增加了他對醫學的興趣；當幹部過程中學習了良好的團隊合作，更認識了一群值得深交的好朋友。「社會上多的是比我更強的人，我不會自滿於當下，在未來的求學路程中我會盡力去學習、成長，成為更好的自己。」

台南二中校長林晏旭、教務主任涂益郎分享，蘇嘉祐在學測前早就為自己拚繁星做好準備，學測結束後，除了和他校學生一起做面試的模擬訓練和討論，學校也安排老師在校模擬訓練。也因為有哥哥蘇嘉愷及姊蘇嘉愉的繁星經驗，更能把握方向及做好準備；特別是積極參加生物社的上山下海活動，乃至人體解剖都沒缺席，可以用「努力玩社團、拚讀書」形容。蘇嘉祐的姊姊正就讀成大研究所，也回南二中兼課，並順便接送弟弟，家人彼此相扶持，是萬千學生拚升學路上很經典的寫照。

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