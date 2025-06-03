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志願序怎麼填？申請入學錄取名單公布 今年選系更多、大學問提3建議

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志願序怎麼填？申請入學錄取名單公布 今年選系更多、大學問提3建議

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
面對接下來錄取志願序的選填，大學問網站建議考生從3大關鍵出發，做出適合自己的決定。圖／聯合報系資料照片
面對接下來錄取志願序的選填，大學問網站建議考生從3大關鍵出發，做出適合自己的決定。圖／聯合報系資料照片

隨著114學年度「申請入學」和「四技申請」第二階段錄取名單揭曉，學測考生們即將面臨志願序選填的抉擇關卡。升學輔導平台大學問根據放榜結果觀察，今年「選系不選校」的現象更加明顯，同學們傾向選擇有興趣、有未來性的科系，不再執著非國立不可。

面對接下來錄取志願序的選填，大學問網站建議考生從3大關鍵出發，做出適合自己的決定。首先，跨領域學習已成高等教育關注重點。台大111年首創學士制度，讓學生可跨學群修課、規畫屬於自己的跨域學士學位，教育部今年進一步擴大試辦，包括陽明交大、成大、清華、台師大、政大、中央、東吳與長庚等8校共同參與。

對於尚未明確鎖定職涯方向、或期望發展多元專業能力的考生而言，大學問認為，具備「校學士」或「院學士」制度的大學，不僅提供更寬廣的選擇空間，也能在未來就業或升學時展現跨界競爭力。

再來，許多考生在第一階段填志願時著重「校名」與「分數落點」，但到了第二階段，大學問網站認為，應重新檢視錄取各科系的課程設計與未來出路。例如，同樣是資工系，有些學校重視理論基礎與研究，有些則強化實作與業界應用，對未來職涯發展路徑影響甚鉅。

最後，大學問網站表示，若同時錄取普大與科大，則應根據自身需求做選擇。科技大學多半與企業合作緊密，實習與產學機會豐富，有利於銜接職場、快速就業；而普大則在研究資源與進階學術發展上較具優勢。此外，若錄取的學校地區相距較遠，也應評估住宿與生活費用負擔，離家近的學校在經濟上通常較為有利。

大學問網站提醒，在志願選填的最終階段，切勿僅憑錄取排序或學校名氣決定志願位置，而應回歸個人學習興趣、生涯規劃與家庭狀況，進行多面向思考與評估，做出最貼近未來發展的選擇。

職涯發展 科系 申請入學 生涯規劃 放榜 學測 填志願 升學

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