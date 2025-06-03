同時錄取台大電機與醫學系 台中一中女學霸授秘訣「以自己的腳步學習」

台中一中科學班學生高齊悠，申請入學錄取台大電機系，繁星則錄取台大醫學系。高齊悠表示，「比起機器相處更喜歡跟人相處」，最後決定就讀醫學系，希望未來家人生病或變老時，可以給予建議，成為家中支柱。

高齊悠就讀向上國中，因對理科有興趣，覺得解題過程中很療癒，參加競賽也很有趣，國三上學期決定報考一中科學班，最後成功錄取，是當年科學班中唯二公立國中的學生。

高齊悠表示，從公校考上科學班，她曾擔心跟不上進度而補習，但不喜歡被補習班的進度牽著走，決定全面停掉補習，選擇認真上課，並完成老師提供的講義；她也落實「複習」，每天安排複習進度。

高齊悠說，讀書過程中「穩扎穩打」與「均衡發展」很重要，不能偏科，像是自己的國文的閱讀能力較差，會多寫閱讀測驗加強，力求各科均衡發展。她也分享，讀書不能以補習班為主軸，要以自己的學習的腳步，每個人的讀書節奏不同，「補習班給的鞋不一定合腳」，如果真的聽不懂學校老師的內容，再求助補習班。

高齊悠說，她原本就喜歡與人互動，高中時擔任醫療服務學習社的社長，曾參與銀髮餐廳活動，加上自幼學鋼琴，也參與長者音樂輔療，藉由帶動唱，訓練長者的反應力，並運用音樂讓長者回想事情，進而活絡腦部，當看到長者展露笑容，覺得很開心，希望未來從醫，可以運用自身能力服務更多人。

台大個人申請昨放榜，台中一中第一階段升學共83人錄取台大，其中有7人錄取台大醫科；近來受AI及輝達執行長黃仁勳效應，一中今年有11人錄取台大電機、9人錄取台大資工及資管系。另美術班6名學生拿下台灣藝術頂大美術科系9榜首。

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