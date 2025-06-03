同時錄取台大電機與醫學系 台中一中女學霸授秘訣「以自己的腳步學習」
台中一中科學班學生高齊悠，申請入學錄取台大電機系，繁星則錄取台大醫學系。高齊悠表示，「比起機器相處更喜歡跟人相處」，最後決定就讀醫學系，希望未來家人生病或變老時，可以給予建議，成為家中支柱。
高齊悠就讀向上國中，因對理科有興趣，覺得解題過程中很療癒，參加競賽也很有趣，國三上學期決定報考一中科學班，最後成功錄取，是當年科學班中唯二公立國中的學生。
高齊悠表示，從公校考上科學班，她曾擔心跟不上進度而補習，但不喜歡被補習班的進度牽著走，決定全面停掉補習，選擇認真上課，並完成老師提供的講義；她也落實「複習」，每天安排複習進度。
高齊悠說，讀書過程中「穩扎穩打」與「均衡發展」很重要，不能偏科，像是自己的國文的閱讀能力較差，會多寫閱讀測驗加強，力求各科均衡發展。她也分享，讀書不能以補習班為主軸，要以自己的學習的腳步，每個人的讀書節奏不同，「補習班給的鞋不一定合腳」，如果真的聽不懂學校老師的內容，再求助補習班。
高齊悠說，她原本就喜歡與人互動，高中時擔任醫療服務學習社的社長，曾參與銀髮餐廳活動，加上自幼學鋼琴，也參與長者音樂輔療，藉由帶動唱，訓練長者的反應力，並運用音樂讓長者回想事情，進而活絡腦部，當看到長者展露笑容，覺得很開心，希望未來從醫，可以運用自身能力服務更多人。
台大個人申請昨放榜，台中一中第一階段升學共83人錄取台大，其中有7人錄取台大醫科；近來受AI及輝達執行長黃仁勳效應，一中今年有11人錄取台大電機、9人錄取台大資工及資管系。另美術班6名學生拿下台灣藝術頂大美術科系9榜首。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜一場 世新道歉了
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 專心學習？她好奇「考上頂大方法」釣出一票學霸 台大生曝身邊4種人
▪ 「困境是轉彎的起點」台大韓籍畢業生演說幽默感人 訝異台灣人聚餐明算帳
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言