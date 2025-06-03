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創僑泰高中紀錄！她全國榜首錄取台大醫學系從醫理由曝

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中錄取醫學系的學生與師長合影。圖／僑泰高中提供
僑泰高中錄取醫學系的學生與師長合影。圖／僑泰高中提供

大學繁星推薦醫牙學系暨個人申請放榜，僑泰高中再開紅盤，今年大學學測獲90級分拿下全國榜首的盧昱君等4人考取醫學系，其中盧昱君錄取台大醫學系，她認為，能用生命挽救生命，以知識和雙手去減輕別人的痛苦是件很有意義的事，立志從醫。她錄取7所醫牙學系，也創下僑泰第一位錄取台大醫學系的紀錄。

校長温順德表示，去年國中會考柯亭語、張之盈雙獲111滿點，今年盧昱君獲90級分，四技統測劉怡君考出650.5分，都摘下全國榜首，讓僑泰成為升學「三冠王」學校，震驚各界。如今繁星推薦與個人申請，共錄取4人醫學系、22人台清交政成頂尖大學、135人國立大學，已創下校史新紀元，7月的指考更值得期待。

錄取陽明交大醫學系的陳昱銘，繁星推薦雖通過陽明交大篩選，但個人申請卻因志願選填不慎，沒通過任何校系，一度懷疑自我，所幸很快整理情緒，也主動和老師討論，積極準備審查資料，在面試時誠摯表達選讀醫學系的初衷，並以志工服務的實際經驗和高度熱忱，一舉獲得教授青睞。

錄取高醫醫學系的周瑞晟學測前5天確診B型流感，頂著身體不適應考，幸好平時的努力打下好基礎，穩定發揮拿下58級分好成績。大學學測59級分的李侑庭自嘲是「差一點先生」，繁星推薦錄取台大電機系，他也申請國防醫學系自費生上榜。

黃坤平家境較艱困，積極樂觀向學，個人申請錄取中興、中正兩所國立大學，陽明交大與成大皆獲備取。他認為，先天的劣勢不能成為阻礙自己前進的藉口，一時的困頓或挫折，都將成為未來成長的養分。

陽明交大 醫學 繁星

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