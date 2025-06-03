資訊平台提選填志願3建議 注意校學士跨域資源

大學問網站今天表示，觀察今年大學錄取結果，「選系不選校」現象更明顯，提醒考生可注意校學士等跨域學習資源，並綜合考量實習資源與經濟負擔，作為選填志願參考。

大學問網站今天發布新聞稿指出，114學年度大學申請入學和四技申請入學第2階段錄取名單陸續揭曉，考生即將面臨志願序選填的抉擇關卡。

大學問網站根據放榜結果觀察，今年「選系不選校」現象更明顯，學生傾向選擇有興趣、有未來性的科系，不再執著非國立不可。

在選填志願時，大學問網站建議可從3大關鍵出發，包括關注校學士或院學士等跨領域學習資源；深入檢視課程地圖，掌握學習與出路方向；綜合考量實習資源與經濟負擔。

跨領域學習已成近年高教關注重點，大學問網站提到，台大於111學年度首創「校學士」制度，讓學生可跨學群修課、規劃自己的跨域學士學位；教育部今年擴大試辦，陽明交大、成大、清華、台師大、政大、中央、東吳、長庚等8校共同參與，成為全台首波推動校學士的大學。

大學問網站指出，這8校開放校內學生申請組合微學程、學分學程或雙主修等課程模組，鼓勵彈性選課與自主學習，東吳還推出「人社院學士」，強調人文與社會科學整合學習，對尚未明確職涯方向或期望發展多元專業的考生，提供更寬廣的選擇空間和未來跨界競爭力。

考生填志願除了著重校名與分數落點，大學問網站建議，也要檢視錄取各科系的課程設計與未來出路，例如同樣是資工系，有些學校重視理論基礎與研究，有些則強化實作與業界應用，對未來職涯發展路徑影響甚鉅。

如果同時錄取普通大學和科技大學，大學問網站認為，考生應根據自身需求做選擇，科大多與企業合作緊密，實習與產學機會豐富，有利於銜接職場、快速就業，普大在研究資源與進階學術發展較具優勢；此外，若錄取學校較遠，也應評估在住宿與生活費上的負擔。

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