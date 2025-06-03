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大學申請二階 專家分析2原因：私校備取上榜機會大

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
今年不少大學二階報名率持續下滑，連台大都僅剩74%。不少頂大為避免申請入學出現高缺額，紛紛祭誘因。記者陳正興／攝影
今年不少大學二階報名率持續下滑，連台大都僅剩74%。不少頂大為避免申請入學出現高缺額，紛紛祭誘因。記者陳正興／攝影

今年大學申請入學二階甄選近尾聲，本報掌握，受少子化、招生名額過多等因素影響，不少大學二階報名率持續下滑，台大僅剩百分之七十四。升學輔導專家指出，依目前重榜與少子化狀況，私校多數科系考生備取在四十左右，只要放膽填志願，分發後多會上榜。

不少頂大為避免申請入學出現高缺額，紛紛祭誘因，中山大學今年推出「降缺額拚留才計畫」，於二階前提供各學系模擬書審分析結果，要求學系先舉行內部共識會議，並於面試當天規畫一系列系校層級宣傳。

台大註冊組組長李宏森分析，招生名額多，又少子化，競爭校系間只能搶學生。台大分析，學生按照志願報名二階甄選，比較不會將就報名打底的學系，導致部分學系參與二階的學生數變少，過去台大二階報名率逾八成，今年剩百分之七十四。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉坦言，大部分學生均申請三到六個校系，「重榜」現象已是常態，加上少子化，私校多數科系考生備取在四十左右，只要放膽填志願，分發後上榜機率相當高。此外，學校於二階甄選後展開一系列宣傳「攻勢」，如提供LINE群諮詢、電話協助解決疑難雜症，或辦理座談會宣導，公立學校覺得做宣傳，有些尷尬，但私校報名率偏低，只得努力宣傳。

一名私立大學教授坦言，因少子化，僅剩老牌私立大學法律、財經、電資等科系具有招生競爭力，其餘大部分私立學校科系，只要考生通過一階篩選，進入二階，不用表現出色，幾乎都能備取，而備取經分發後，八、九成上榜。對招生不力的學系而言，二階已非用來考驗篩選學生，「而是大家見個面，看能不能留住人」。

私立大學 申請入學 大學考招

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