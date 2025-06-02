快訊

身分為官二代...哈佛畢業典禮致答辭 陸生蔣雨融陷「走後門」爭議

單程2100元！基隆-石垣島渡輪9月可能啟航 航港局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

少子化下「招不滿」…私校備取也能放膽填！教授：經分發8、9成都會上榜

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
私校教授指出，因為少子化招不滿，私校申請入學備取上榜率高。圖為今年大學學測。聯合報系資料照片
私校教授指出，因為少子化招不滿，私校申請入學備取上榜率高。圖為今年大學學測。聯合報系資料照片

少子化下大學拚招生，升學輔導平台大學問執行長魏佳卉坦言，依目前重榜與少子化狀況，私校多數科系考生備取在40左右，只要放膽填志願分發後多會上榜，且學校會於二階甄選後展開一系列宣傳「攻勢」，如提供line群諮詢、電話協助解決疑難雜症，或辦理座談會宣導，公立學校做宣傳也許還覺得尷尬，但私校不得已，只得努力做。

一名私立大學教授也坦言，因為少子化，除非是老牌私立大學有招生競爭力的科系，如法律、財經、電資等，其他一般私立學校科系，只要考生通過一階篩選，進入二階不用特別表現出色，幾乎都會給予備取，而備取經分發8、9成都會上榜。對招生孔急的學系而言，二階已非用來考驗篩選學生，「是大家見個面，看能不能留住人。」

該名教授談到，因此，近年不少私校學系二階時都會舉辦「認識科系」活動，帶學生了解系上近期成果、課程規畫，透過面試確定學生應對無虞，再送一些糕點等伴手禮。

彭小姐今年陪兒子征戰南北面試，她表示，幾間學校多有提供學生家長接駁車、服務隊，會後還提供面試點心，近日陸續收到正、備取通知，也接到學系打電話提醒，看得出來招生積極且攻心為上。

文化大學大傳系教授王翔郁表示，現在狀況是名額太多而學生變少，很多私校科系即便備取至30、40也會上榜。部份學系一屆招50人，因三倍率有150人可進入二階面試，但最後分發完畢，也只收到大約20人，這種狀況的科系比比皆是。

王翔郁指出，申請入學管道較好掌握學生狀況，要盡量收學生，少子化下很多科系已沒有太多主動權，才會變成通過一階，二階願跑一趟去面試、人還算可以就會給予機會。

編輯推薦

面試 競爭力 科系 申請入學 文化大學 少子化 大學教授 填志願 台大

延伸閱讀

申請入學／台大二階報名率掉至74% 中山推降缺額留才計畫

申請入學步入尾聲！部分頂大已公告正、備取名單 後續注意事項一次看

面試要「化妝」嗎？她好奇素顏是否不禮貌 網勸別戴1物

迎戰台灣高齡少子化 林靜儀提2大利器

相關新聞

少子化下「招不滿」…私校備取也能放膽填！教授：經分發8、9成都會上榜

少子化下大學拚招生，升學輔導平台大學問執行長魏佳卉坦言，依目前重榜與少子化狀況，私校多數科系考生備取在40左右，只要放膽...

申請入學各校搶學生！台大二階報名率掉至74% 中山推降缺額留才計畫

今年大學申請入學二階甄選步入尾聲，本報掌握，受少子化和招生名額過多影響，今年不少大學二階報名率持續下滑，連台大都僅剩74...

影／清水高中學生獲中國醫大牙醫榜首 學琵琶會跆拳文武雙全

在大學個人申請與繁星推薦的競爭激烈環境中，台中清水高中高三數理班學生陳宣宇榮登繁星推薦中國醫藥大學「牙醫學系榜首」，他有...

四技二專甄選入學一階篩選公布 6日開放上傳備審資料

技專校院招生委員會聯合會於2025年6月2日早上10點起，在四技二專甄選入學網頁公布第一階段篩選結果，考生可至四技二專聯...

不是「最佳辯士」！高中生學習歷程疑造假 陽明交大醫學系發聲

有高中生疑似在學習歷程檔案中，將辯論單場比賽「優秀辯士」的紀錄寫為整場比賽的「最佳辯士」，在社群平台上遭批。對此，該學生...

申請入學步入尾聲！部分頂大已公告正、備取名單 後續注意事項一次看

升大學最大管道申請入學步入尾聲，29日交清成政等校均已公告正、備取名單與錄取標準，又部分學校不寄發紙本成績單，但考生均可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。