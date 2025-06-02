少子化下「招不滿」…私校備取也能放膽填！教授：經分發8、9成都會上榜

少子化下大學拚招生，升學輔導平台大學問執行長魏佳卉坦言，依目前重榜與少子化狀況，私校多數科系考生備取在40左右，只要放膽填志願分發後多會上榜，且學校會於二階甄選後展開一系列宣傳「攻勢」，如提供line群諮詢、電話協助解決疑難雜症，或辦理座談會宣導，公立學校做宣傳也許還覺得尷尬，但私校不得已，只得努力做。

一名私立大學教授也坦言，因為少子化，除非是老牌私立大學有招生競爭力的科系，如法律、財經、電資等，其他一般私立學校科系，只要考生通過一階篩選，進入二階不用特別表現出色，幾乎都會給予備取，而備取經分發8、9成都會上榜。對招生孔急的學系而言，二階已非用來考驗篩選學生，「是大家見個面，看能不能留住人。」

該名教授談到，因此，近年不少私校學系二階時都會舉辦「認識科系」活動，帶學生了解系上近期成果、課程規畫，透過面試確定學生應對無虞，再送一些糕點等伴手禮。

彭小姐今年陪兒子征戰南北面試，她表示，幾間學校多有提供學生家長接駁車、服務隊，會後還提供面試點心，近日陸續收到正、備取通知，也接到學系打電話提醒，看得出來招生積極且攻心為上。

文化大學大傳系教授王翔郁表示，現在狀況是名額太多而學生變少，很多私校科系即便備取至30、40也會上榜。部份學系一屆招50人，因三倍率有150人可進入二階面試，但最後分發完畢，也只收到大約20人，這種狀況的科系比比皆是。

王翔郁指出，申請入學管道較好掌握學生狀況，要盡量收學生，少子化下很多科系已沒有太多主動權，才會變成通過一階，二階願跑一趟去面試、人還算可以就會給予機會。

商品推薦