申請入學各校搶學生！台大二階報名率掉至74% 中山推降缺額留才計畫

今年大學申請入學二階甄選步入尾聲，本報掌握，受少子化和招生名額過多影響，今年不少大學二階報名率持續下滑，連台大都僅剩74%。不少頂大為避免申請入學出現高缺額，紛紛祭誘因，像中山大學今年推出「降缺額拚留才計畫」，於二階前提供各學系模擬書審分析結果，並要求學系先舉行內部共識會議，並於面試當天規畫一系列系校層級宣傳。

台大註冊組組長李宏森分析，招生名額多又碰上少子化，競爭校系間都在搶學生。台大做過分析，近年申請入學一階篩選公布後，學生會針對真正有興趣、最期望的志願報名二階甄選，較少將就報名打底的學系，導致部分學系參與二階的學生數變少，過去台大二階報名率逾8成，今年剩74%，加上學系間的競爭就容易產生缺額。

李宏森指出，二階報名率下降是目前申請入學未招滿的主因，需要加強學生參加二階甄選的誘因，對此，台大每年檢視學系擬定的名額數、科目參採與倍率等，也請學系提供二階彈性面試時間，或由學校訂定共同筆試時段、校內聯合預分發等措施，增加學生參與二階的誘因，也減少缺額的機會。

中山大學今年則於二階甄選前，提供各學系模擬書審分析結果，並要求學系先舉行內部共識會議，以此提升書審信效度。另外，學校也要求學系發展結構化面試，如先擬定範例問題、評分準則等，訴求學生面試時就能先建立對學系的正面印象。

中山大學也建議學系，於面試前就先規畫好宣傳活動，當天再安排人力接待考生和學系宣傳，學校則會於校內推廣全校資源介紹，由上至下做招生。

陽明交大教務長陳永昇說，針對易出現缺額的學系，學校會給予量身定做的科目參採建議、倍率設計，屆時其跟他校學系競爭時，較能發揮優勢，但二階面試細節牽涉到學系對學生的期望，學校不會過度指導，但會給予面試教師適當的訓練、加強審查能力，確實識別學生書審內容的含金量。

陳永昇也談到，近年分析由申請管道入學的學生就學穩定率較好，畢竟是學生精挑細選的志願，未來學習動機比較強，學校也多希望在該階段盡量招滿學生。

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