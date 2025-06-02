影／清水高中學生獲中國醫大牙醫榜首 學琵琶會跆拳文武雙全

在大學個人申請與繁星推薦的競爭激烈環境中，台中清水高中高三數理班學生陳宣宇榮登繁星推薦中國醫藥大學「牙醫學系榜首」，他有跆拳品勢專長，最近學琵琶，文武雙全，師長稱讚他是有責任感、很有想法的學生，期許他將來從醫不忘初心，他的願望是從醫後讓患者恢復健康和笑容。

陳宣宇在高中3年從未補習，全靠自律學習與學校課程扎實訓練及課後規律複習，一路穩居全校校排前1%，他說在學校上理科前，自己會比老師教的進度多唸一章，社會等科目聽老師上課後，下課立即拿白紙默寫重點，以自己的理解方式寫出；假日在家看書不出遊，有時彈鋼琴舒壓。

他曾任學校生物研究社團社長，投入很多時間與心力，但不影響課業，也從社團中學習與成長，他說課業和社團讓自己高中3年無暇玩，從不後悔，他從中學習和收穫更多。

陳宣宇學測成績通過中國醫大牙醫系第一階段篩選後，在第二階段複試，獲得榜首，不僅是清水高中連續數年有學生錄取醫牙相關科系的延續，更是創下該校升學新紀錄。

他的多元學習歷程也令師長讚賞，他自學Blender 3D建模軟體，掌握空間觀察與二、三維轉換能力，這正與牙醫領域數位化趨勢相呼應；國中體育班起他培養的跆拳品勢專長，鍛鍊體能，也養成不懈的毅力，他曾獲台中市議長盃冠軍；中投區生物學科能力競賽中榮獲第6名。

陳宣宇表示，自己從小嚮往成為穿著白袍的醫生，他幼時曾看牙醫時被綁在看診檯上，期許自己將來當牙醫，讓小朋友看牙醫時不再害怕；他父親曾因一顆臼齒，咬合不佳身形漸消瘦，後來植牙，恢復自信與笑容，陳宣宇說，父親的情形讓自己更體會牙醫工作的重要。

半年前開始學琵琶，陳宣宇說，他對這種樂器有獨特的喜愛，彈奏自娛，也可能將來以音樂和他人交流互動。

導師林佩儀表示，陳宣宇在校期間，好學勤學，反應快有責任感，單純的心想從醫服務，這次錄取中國醫大牙醫系榜首，師長都為他高興。

校長蕭建華表示，感謝林佩儀老師及學校同仁對學生們的付出和努力，讓清中同學能夠適性發展；除了陳宣宇，今年也有4位學生繁星錄取台大，其中3位也是林佩儀老師的班級；蕭建華說，陳宣宇的表現是全體師生共同努力的成果，他用實際行動證明——即使在非都會地區，社區高中學生只要有目標、有毅力，也能築夢、圓夢。 台中清水高中高三數理班學生陳宣宇榮登繁星推薦中國醫藥大學「牙醫學系榜首」，校長蕭建華（左）和導師林佩儀為他高興。記者游振昇／攝影 台中清水高中高三數理班學生陳宣宇榮登繁星推薦中國醫藥大學「牙醫學系榜首」，他最近學琵琶。記者游振昇／攝影

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