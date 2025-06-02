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四技二專甄選入學一階篩選公布 6日開放上傳備審資料

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
技專校院招生委員會聯合會於2025年6月2日早上10點起，在四技二專甄選入學網頁公布第一階段篩選結果。圖為今年四技二專統測。圖／本報資料照片
技專校院招生委員會聯合會於2025年6月2日早上10點起，在四技二專甄選入學網頁公布第一階段篩選結果。圖為今年四技二專統測。圖／本報資料照片

技專校院招生委員會聯合會於2025年6月2日早上10點起，在四技二專甄選入學網頁公布第一階段篩選結果，考生可至四技二專聯合甄選委員會網頁查詢。114學年度四技二專甄選入學招生提供3萬6421名招生名額（含青年儲蓄帳戶組），完成第一階段報名人數4萬1714人，每位考生至多可報名6個校系科（組）、學程志願，114學年度共計3萬6800人通過第一階段篩選，篩選通過率為88.2%。

技專招聯會提醒，第二階段備審資料上傳自2025年6月6日早上10點起至各校系科（組）、學程所訂截止日晚上9點止，上傳系統開放時間為每日早上8點起至9點止。另外，第二階段繳費查詢系統獨立為一系統，兩系統作業操作順序互不影響，考生得自行決定操作順序，提醒考生務必於各校所訂截止時間內完成第二階段報名，包含備審資料網路上傳及繳費作業。

技專招聯會指出，在「第二階段報名含網路上傳（或勾選）學習歷程備審資料」各校系科（組）、學程上傳時，考生須就「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」，擇一方式繳交學習歷程備審資料。未具有中央資料庫學習歷程檔案之考生，備審資料上傳模式一律為「自行上傳PDF檔案」。上傳模式一經確定送出後，不得再更改。

技專招聯會提醒考生，上傳備審資料後，務必再次進入上傳系統，查看校系（組）、學程的確認狀態欄，如果出現「已確認」字樣，才代表已成功完成上傳。考生若對本項招生有任何詢問，可洽詢技專校院招生委員會聯合會。

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