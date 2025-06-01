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不是「最佳辯士」！高中生學習歷程疑造假 陽明交大醫學系發聲
有高中生疑似在學習歷程檔案中，將辯論單場比賽「優秀辯士」的紀錄寫為整場比賽的「最佳辯士」，在社群平台上遭批。對此，該學生錄取的陽明交通大學醫學系表示，將會盡快開會確認其錄取資格。
一名高中生錄取陽明交大醫學系，並在社群平台「Threads」上分享自己的學習歷程檔案內容，當中提到高中期間曾參加台大高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽。昨卻有人發文指出，最佳辯士在高中辯論圈可說是至高無上的頭銜，但經查證，該名學生並非當年菁英盃最佳辯士，只是其中一場比賽的「優秀辯士」。
貼文底下也有一名自稱其同學的網友說，該名學生已寫信向陽明交大醫學系教授澄清，希望能盡量做彌補。
對此，陽明交大醫學系在網站上說明，近日網路上針對114學年個人申請正取同學的備審資料內容多所討論，為求慎重，醫學系將儘快召開會議處理，確認其錄取資格。
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