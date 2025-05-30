申請入學步入尾聲！部分頂大已公告正、備取名單 後續注意事項一次看

升大學最大管道申請入學步入尾聲，29日交清成政等校均已公告正、備取名單與錄取標準，又部分學校不寄發紙本成績單，但考生均可至學校學務處網站查詢成績。

申請入學近日陸續由各校公告正、備取名單，並公告統計資料。以政大為例，申請入學今年正取935名、備取1056名；原住民及離島外加名額類別計正取40名、備取56名，錄取名單均已公告至學務處網站。

但大學端也多提醒學生，考生無論是正取或備取，或錄取單一校系與多個校系，均須於6月5日至同年6月6日，上午9時起至下午9時止，至甄選委員會網站選擇申請入學，點選就讀志願序登記選項，輸入個人證號後登記志願序，由甄選委員會依錄取生登記就讀志願序進行分發，每一名學生至多只會分發至一個校系。

另外，大學端也提醒考生，如果學生有高度意願就讀某校某系，於登記志願時可盡量往前填，一旦有缺額，則該系備取獲分發機會較高。若學生未依規定時間內登記就讀志願序，則一律視同放棄錄取資格，不予分發。

根據大學甄選會規定，學生登記完志願序後，統一分發結果將於6月12日上午九時起，公告於大學甄選入學委員會網站。

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