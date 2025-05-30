快訊

45歲妻將年薪百萬夫趕出家門 半年後為了一事態度鬼轉：你回來吧

大型無人艇找到了！雷虎懸賞20萬喊「一定給」 海巡署回應

聽新聞
0:00 / 0:00

申請入學步入尾聲！部分頂大已公告正、備取名單 後續注意事項一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
升大學最大管道申請入學步入尾聲，29日交清成政等校均已公告正、備取名單與錄取標準。示意圖。本報資料照片
升大學最大管道申請入學步入尾聲，29日交清成政等校均已公告正、備取名單與錄取標準。示意圖。本報資料照片

升大學最大管道申請入學步入尾聲，29日交清成政等校均已公告正、備取名單與錄取標準，又部分學校不寄發紙本成績單，但考生均可至學校學務處網站查詢成績。

申請入學近日陸續由各校公告正、備取名單，並公告統計資料。以政大為例，申請入學今年正取935名、備取1056名；原住民及離島外加名額類別計正取40名、備取56名，錄取名單均已公告至學務處網站。

但大學端也多提醒學生，考生無論是正取或備取，或錄取單一校系與多個校系，均須於6月5日至同年6月6日，上午9時起至下午9時止，至甄選委員會網站選擇申請入學，點選就讀志願序登記選項，輸入個人證號後登記志願序，由甄選委員會依錄取生登記就讀志願序進行分發，每一名學生至多只會分發至一個校系

另外，大學端也提醒考生，如果學生有高度意願就讀某校某系，於登記志願時可盡量往前填，一旦有缺額，則該系備取獲分發機會較高。若學生未依規定時間內登記就讀志願序，則一律視同放棄錄取資格，不予分發。

根據大學甄選會規定，學生登記完志願序後，統一分發結果將於6月12日上午九時起，公告於大學甄選入學委員會網站。

申請入學 大學考招

延伸閱讀

畢業致詞 哈佛中國留學生：盼維護國際多元

台東體中過半畢業生錄取公立大學 展現雙棲實力

學測成績可上好大學 卻為「生活機能」放棄？一票人承認：離不開台北

第三人生大學2千名額9月入學 最快年底年齡開放至30歲

相關新聞

申請入學步入尾聲！部分頂大已公告正、備取名單 後續注意事項一次看

升大學最大管道申請入學步入尾聲，29日交清成政等校均已公告正、備取名單與錄取標準，又部分學校不寄發紙本成績單，但考生均可...

台東體中過半畢業生錄取公立大學 展現雙棲實力

114年度大學入學考試陸續放榜，國立台東大學附屬體育高級中學傳來喜訊：57位應屆高三畢業，已有46人順利錄取大學，整體錄...

學測成績可上好大學 卻為「生活機能」放棄？一票人承認：離不開台北

近日是學測第二階段面試期，許多大學也已經陸續放榜。在選填志願時，除了依照成績、校系、未來出路、自己的夢想外，校區的生活機能也是不少人考量的重點，一名網友表示自己的朋友寧願放棄中南部不錯的大學，也要留在台北，讓她十分不解。

北港高中首位繁星考上牙醫系 頂尖科大連連上榜創佳績

北港高中迎來第一位以繁星推薦錄取牙醫學系學生，陳亞萱當年以會考五A（8+）的優異成績入學北港高中，如今錄取牙醫系，出身單...

社區高中校排17%想衝頂大…高一生苦惱讀書風氣差 過來人教6招：免補習

為了破除名校迷思，政府現在盡力推廣社區高中，但社區高中的讀書風氣也是許多人考慮的重點。一名就讀社區高中的學生表示自己成績不好、學校的讀書風氣也不好，但還是想努力考頂大，對此許多過來人紛紛給出建議。

「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜 世新道歉了

升大學申請入學今天起陸續由各大學公告正、備取名單，但有學生今日在社群平台表示，收到北部某私立大學的正取通知簡訊，但隨後又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。