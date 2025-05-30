台東體中過半畢業生錄取公立大學 展現雙棲實力

114年度大學入學考試陸續放榜，國立台東大學附屬體育高級中學傳來喜訊：57位應屆高三畢業，已有46人順利錄取大學，整體錄取率將近80%，其中錄取公立大學者共計36人次，占比超過一半，表現穩健亮眼，後續仍有甄審結果尚待公布，預期錄取人數可望攀升。

校長陳明志指出，學校為全台僅有的2所單科型體育中學之一，亦是唯一設有國中部的體育班完全中學。長年堅持訓練與升學並重的理念，協助學生在運動訓練中鍛鍊體魄，在學業表現上穩步扎根，開拓清晰且多元的未來發展路徑。

台東體中這次大學入學放榜，錄取學校以國立台東大學11人次與國立體育大學8人次為主，另有學生錄取國立高雄師範大學、國立台灣體育大學、國立東華大學、空軍航空技術學院與陸軍軍官學校等學府，涵蓋教育、體育與軍事等領域，展現學校允文允武雙棲亮眼成績。

學校表示，這屆升學榜單中榮獲2024年世界中學生運動會女子柔道48公斤級銀牌的楊秀英，錄取國體技擊運動技術學系；全中運舉重奪金的林勇康，則錄取國體陸上運動技術學系。柔道、舉重、射擊等專項表現優異的學生同步錄取國立學校。

另田徑隊的陳宜鈴錄取包括東華大學、陸軍官校等共5所校系，展現兼具運動與學業實力的多元升學成果；柔道國手林宇涵日前再度榮獲總統教育獎，亦以運動績優資格參與甄審，錄取結果將於6月20日公告，備受期待。 柔道國手林宇涵同學日前再度榮獲總統教育獎，亦以運動績優資格參與甄審，錄取結果將於6月20日公告，備受期待。圖／台東體中提供

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