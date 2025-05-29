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北港高中首位繁星考上牙醫系 頂尖科大連連上榜創佳績

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港高中繁星創佳績，陳亞萱錄取雅醫學系，多位商科學生也連連錄取頂尖科大。記者蔡維斌／攝影
北港高中繁星創佳績，陳亞萱錄取雅醫學系，多位商科學生也連連錄取頂尖科大。記者蔡維斌／攝影

北港高中迎來第一位以繁星推薦錄取牙醫學系學生，陳亞萱當年以會考五A（8+）的優異成績入學北港高中，如今錄取牙醫系，出身單親家庭的陳亞萱為從醫夢想踏出第一步甚感欣悅。此外，也有多位學生成功錄取台大、政大及台科大、高雄科大等理想科系，交出漂亮成績單，師生家長同賀。

繁星陸續放榜，北港高中傳來好消息，也迎來首位以繁星推薦錄取中國醫藥大學牙醫學系學生陳亞萱，當年她以會考5A（8+）優異成績選讀北港高中，如今成為該校首位「牙醫人」，家人和師長均為她高興。

家住元長鄉陳亞萱單親家境並不寬裕，但勤學用功從國中到高中成績一直名列前茅；她對醫學頗有興趣，國中會考績足以上其他明星高中，但校長文須塚建議她選讀北港高中，摘星圓夢的機會大。

個性內向的陳亞萱，很擔心自己面試無法過關，一度考慮改填藥學系，幸在導師陳亞萱陪伴和鼓勵下，3年高中沒補習，制定讀書計畫，靠自律與堅持，終成為北港高中第一位考上牙醫繁星錄取生，她感謝老師對她的用心，未來將為偏鄉醫療奉獻心力。

另外，莊芸芸也出身單親，深知唯有進入好大學，才能改變自己和家人命運，高中3年憑藉對語言的熱愛，突破環境限制，繁星錄取台科大應用外語系，實現夢想。北港高中商經科蔡佩如家境清苦，也想勤學改變命運，除取得4張證照，更在商管能力測驗贏得嘉義區3級銀牌，統測期間仍考取會計資訊乙級與電腦軟體應用乙級雙證照，也錄取高雄科大金融系。

同樣錄取高雄科大運籌管理系的許貽婷和金融系的李珮圻，均來自單親清寒家庭，兩人均勤學努力，常獲獎學金減輕家人負擔，在學期間也接連取得證照，如今摘星成功，她們很高興，將一本以往的努力，靠自己完成大學學業。

校長江耀淇表示：北港高中繼112年學生文淵閣考取醫學系後，今年陳亞萱考取牙醫系，商科也連傳佳績，感謝學生的努力及學校團隊的付出，選讀社區高中圓夢，已成摘星學生的首選。

繁星 牙醫 會考 北港

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