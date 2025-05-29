學測成績可上好大學 卻為「生活機能」放棄？一票人承認：離不開台北

近日是學測第二階段面試期，許多大學也已經陸續放榜。在選填志願時，除了依照成績、校系、未來出路、自己的夢想外，校區的生活機能也是不少人考量的重點，一名網友表示自己的朋友寧願放棄中南部不錯的大學，也要留在台北，讓她十分不解。

一名網友在Dcard發文表示，自己朋友的學測成績可以上中南部不錯的大學，但是最後卻選擇留在台北分數不高的學校，「原本以為他會追求更好的學術環境或資源，但他的選擇卻大大出乎我的意料」，原PO越想越難以置信，相當不理解朋友的決定，忍不住質疑「真的有人為了生活機能放棄好大學嗎」？

有人認為台北人會比較不能接受，「中南部還好，中南部留著更多是愛家（成大不少南部人育樂一條街讀到大，也有人能上台清交留在成大），北部比較多是因為生活機能」、「一堆台北人離不開台北」；也有人承認自己就是想留在北部，「我就是啊，不願意離開台北，除非是四大不然都沒差」、「在新竹一年我已經快待不下去，準備重考去台北的學校」。

還有網友指出南部的天氣是讓人卻步的原因之一，「原本考去中山，想到猴子跟酷暑太恐怖，後來又想辦法考到政大」、「我學測有上成大外文，後來還是選臺灣藝術大學，這樣算嗎 （習慣坐捷運怕去台南會曬黑）」。

但也有台北人認為離家闖蕩不錯，「剛剛申請上的時候也是很想留北部，但是來南部學會了很多東西如衝浪啊、風帆啊，來高雄讀書我不後悔」、「我是相反，為了遠離都市來花蓮讀東華」。

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