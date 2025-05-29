社區高中校排17%想衝頂大…高一生苦惱讀書風氣差 過來人教6招：免補習

為了破除名校迷思，政府現在盡力推廣社區高中，但社區高中的讀書風氣也是許多人考慮的重點。一名就讀社區高中的學生表示自己成績不好、學校的讀書風氣也不好，但還是想努力考頂大，對此許多過來人紛紛給出建議。

一名高中生在Dcard發文表示，自己目前高一，就讀台北市的社區高中，都是到段考前一周才臨時抱佛腳，最近醒悟過來想好好讀書，「但學校風氣不好，自制力也沒有好到不被同學影響」，看了很多關於讀書、考試的影片還是找不到方向，便想詢問學長姐們有沒有從社區高中考上頂大的相關經驗。

對此許多過來人給出經驗，「平常日晚上再擠出2到3小時念書，假日念整天，寒暑假要好好利用」、「我自己是高三請了一大堆假在家念書，因為覺得學校一堆雜七雜八的事很浪費時間，搞到回家都沒力再讀書，還不如直接請假在家一整天慢慢讀。高二就先把握每次段考好好讀，升高三暑假再開始統整複習沒問題的」、「當初是為了繁星+會考失常+離家近而低填社區高中，讀書風氣非常差，但就是想著自己是為了繁星上頂大才來這，很吵就戴耳塞或耳機，努力苦撐下去，讓自己心情穩定，不要被環境影響，維持定性，逼自己振作下去」。

至於學校風氣究竟會不會影響，不少人直言環境的確是有差，但重點還是在自己的心態，「就算是社區高中，我相信老師們一定還是很願意幫你的（不敢說所有老師），有什麼困難可以找值得信任的老師討論一下！但成功的關鍵在你自己，高一而已，絕對有機會，想想自己以後想在哪念書，或是想想你的動機是什麼，頂大沒有這麼難考」、「重點還是看你有沒有要讀書 、肯不肯努力、有沒有很大的決心要上頂大，不要讓『環境糟糕』成為阻止你努力的藉口」。

也有人列出學習六大要點，表示自己從沒補習，也是這樣堅持上頂大：

1.上課認真聽

2.複習並想辦法完全弄懂當天教的

3.預習至少超前一、兩章，不懂的先記下來

4.假裝自己是老師，再教自己一遍學到的知識，同時output也input

5.檢討超級重要，作業、考卷所有錯過的題目都要確保了解錯在哪

6.每週統整周紀錄，當週的知識點及錯題全部再複習一遍

商品推薦