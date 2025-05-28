「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜 世新道歉了

升大學申請入學今天起陸續由各大學公告正、備取名單，但有學生今日在社群平台表示，收到北部某私立大學的正取通知簡訊，但隨後又收到另一封簡訊，表示是上一封是「誤發」。學校則證實，已經盡快向學生傳達抱歉，會更加謹慎處理每一位考生的權益。

申請入學二階甄選陸續落幕，即日起由各大學通知學生正、備取順位，但有考生今天在社群平台貼出截圖，表示收到世新大學數媒系主任的簡訊通知，指恭喜正取本系，誠摯歡迎加入數媒系的大家庭。

但隨後該生再收到另一封簡訊，表示上一封簡訊是誤發，非正取生而是備取生，為誤會致上十二萬分的歉意。讓該生表示，「無奈到笑出來。」

對此，世新大學表示，數媒系已經盡快向學生傳達抱歉，希望學生諒解。是因操作疏失造成訊息誤發，學系已立刻更正並補發說明，會更加謹慎處理每一位考生的權益。

另外，根據甄選會簡章指出，學生取得學校正、備取通知後，學生需於6月5日、6月6日間至大學甄選會網站登記志願序，由甄選會進行統一分發作業，預計於6月12日公告申請入學統一分發結果。

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