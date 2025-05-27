學測二階面試讓教授瞪大眼！她懊惱講錯話 同場學生送暖：妳很厲害

最近是學測第二階段面試期，高三生們都想在大學面試時表現自己最好的一面，爭取進入理想學校的機會。一名學生覺得自己在面試時說錯話，擔心影響教授對她的看法，不過網友們並不覺得這算說錯，紛紛暖心安慰她。

一名高中生在Dcard發文表示，自己去面試高雄大學時，被教授問到學測和模擬考成績，她回答自己英文不拿手，高三模擬考還只考過2級分流標，讓教授瞪大眼睛，但原PO在倒數140天左右開始努力提升，最終學測英文拿到12級分。

由於是團體面試，面試時間有限，回答完也無法再補充，原PO只說了英文有提升、並報了其他科的成績，但沒有提到是怎麼讓英文變好的，擔心教授會覺得她只是臨時抱佛腳加上運氣爆棚，甚至有作弊的嫌疑，這讓她非常後悔，「我應該跟他們說我如何讀英文的、過程中學到什麼、遇到什麼困難、如何解決之類的⋯」。

對於原PO的懊悔，不少人都安慰她，「我覺得還好吧？這不算講錯吧，我是教授會覺得蠻好的欸，從流標進步到前標表示真的很努力，雖然沒有講過程，但是我覺得代表妳有向學的心不至於會扣很多分什麼的」、「從我的視角看來我不覺得回答得很糟欸，而且從流標到前標、頂標絕對不是只有運氣可以達到的，所以我相信教授不會因為妳沒解釋到過程，而覺得妳是個消極的人，我反而會覺得妳的成績進步了這麼多，一定下了很多功夫」、「妳太多疑了，這說詞很正常，根本不會連結到作弊或是運氣好」。

還有和原PO同場面試的學生現身鼓勵，暖心祝福，「我是面試坐妳右邊的同學（第三個），我覺得妳講得很好，而且妳暑假有規劃好多計劃，我都沒講到我的未來規劃，我覺得妳超認真的。祝妳一定正取！未來有機會當同學」、「我跟妳面試同一場的，我是第一個同學。我覺得我講得很爛應該是沒望了，妳講得很厲害，祝妳能上」。

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