專心學習？她好奇「考上頂大方法」釣出一票學霸 台大生曝身邊4種人

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聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

有網友近日在Dcard發文，表示一直好奇「讀書要讀到什麼程度才能上頂大」，並詢問是否得在高中三年幾乎放棄休閒活動，全心衝刺學業，才能順利進入台灣頂尖大學，引起不少關注。

原PO表示，自己很好奇頂大生們在高中時期，付出多少時間在讀書，是否連假日都在補習班度過，於是發文詢問「希望可以聽聽看學霸們，高中三年的生活都是怎麼安排的？」

貼文底下，吸引許多就讀台清交的網友們討論，「不要補習才有時間讀」、「高中念私校，不用很認真，學校每天會用考卷轟炸你。就算沒在讀，考到最後都多少記得很多東西了」、「每天放學沒補習的日子就是念到10點才返家，周末也是都念書早9到晚9，現在很難想像以前那樣睡眠不足怎麼能撐三年…」、「講真的，就認真生活也沒啥秘訣，玩的時候認真玩，但讀書就認真在圖書館看書」。

這則貼文隨後被一位就讀台灣大學的網友轉發，而他高中時期就讀北市某私立學校資優班，以自身觀察歸納出身邊「四種人」：

1.聰明又努力：

這類人不僅智力出眾，還願意花時間苦讀。他以高中同學為例，智商測驗各項指標皆達PR90以上，幾乎不碰社交軟體，將所有時間投入課業與競賽，下課時還會追著老師問問題，最終考上台大電機，研究所更赴美深造。

2.聰明但不太努力：

他提到另一位同學，對方是醫生的小孩，雖然非常聰明，能「用看就知道考什麼」，但作業常常空白、經常閒晃玩社團。最後學測拿下滿級分，儘管在國立醫學系面試中遭淘汰，最後仍錄取私立醫學系。

3.不聰明但非常努力：

這位台大網友自認屬於此類，從小學業表現平平，靠著課堂專注、假日到校自習、放棄社團活動，全力衝刺備考。「因為我是沒有辦法用看的就會，所以一定是親自動筆寫過，才知道自己會什麼、不會什麼」，雖學測未達滿級分，最終仍以72級分考上國立大學。

4.不聰明也不努力：

這類型在他就讀的學校中較為少見，他指出，競爭壓力大的學習環境多少會讓學生不敢「太混」，即便天分不足，仍會努力跟上進度。

文章底下，許多網友表示，「小時候以為自己是第一種人，高中覺得自己是第二種人，上大學後活成了第四種人」、「知道自己不夠聰明、反應不夠快、理科不好又容易焦慮，真的是很努力很努力，靠著勤能補拙上來的」、「上大學才知道，永遠不要覺得自己聰明，更厲害的人多的是」、「說實話，我看這麼多天才型的學生真的不多，大部分還是努力的偏多，只是努力的程度略不同」。

補習 學霸 學測 台大 Dcard

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