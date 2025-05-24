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落實完整學習 大學：可比照美國 暑假繳高三成績

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
為考量到高三學習完整性，大學申請入學第二階段甄選時間多壓縮至二周、三個周末進行，以利高中結算學生高三下的成績，但高中檢具的內容卻不符合大學預期，引發爭議。圖／聯合報系資料照片
為考量到高三學習完整性，大學申請入學第二階段甄選時間多壓縮至二周、三個周末進行，以利高中結算學生高三下的成績，但高中檢具的內容卻不符合大學預期，引發爭議。圖／聯合報系資料照片

為考量到高三學習完整性，大學申請入學第二階段甄選時間多壓縮至二周、三個周末進行，以利高中結算學生高三下的成績，但高中檢具的內容卻不符合大學預期，引發爭議。大學端建議，可參考美國學校運作模式，於高三下發給錄取生入學證明，但延至暑期追繳第六學期成績單。

清大招生策略中心主任王潔表示，學校過去曾建議升學流程照舊，但看是否比照美國的大學，大學可提早發給錄取生入學證明，但還是要求追繳最後一個學期的成績單。挪到暑假再收取最後一學期成績，是要求學生盡義務、修讀好最後一個學期，也能以此要求學生，若高三下學科成績沒有達到大學要求的標準，必須參加相關補救課程。

「若高三基礎科目被當得七八糟，我不認為你大一活得下來。」王潔表示，以美國為例，學校甚至可因學生最後一學期成績表現不佳，有權限取消已發給學生的入學資格，主要是為了把關學生能力，確認其有能力負擔大學的課業。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉也說，近年如澳洲的大學、香港大學等，都擬定一套參採學生高中成績的模式，大學會於校內招生資料庫建置各高中的學生錄取數據。

魏佳卉說，大學也能以此知道，如Ａ生高中畢業時，學業平均為八十分，但其可能與Ｂ高中畢業生學業平均九十分者相當，顯示入學生的高中成績之餘，也對接顯示其入學後的大學學業表現，屆時以此決斷、參照入學生檢具的成績會更有依據。教育部近年鼓勵大學推動招生專業化，相信學校都有能力建立一套機制來勾稽。

高中生 申請入學

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