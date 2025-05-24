高三下成績太甜 大學：參考性不足
大學申請入學二階甄選近日陸續進行中，但有頂大教師指出，高中端訴求高三下仍須完整學習，希望大學參採高三下的成績表現，然而近年有高中成績給「太甜」，動輒八、九十分，或只顯示學生修讀科目與分數，卻缺少排名百分比，不僅恐讓高三下成績參考性不足，也看不出學生的學習態度。
實際上，過去學測成績出爐後，有些參加「個人申請」的學生，覺得已通過一階門檻，因此將心力投注在備審資料及面試的準備中，忽略了高三課業，因此從一一一學年開始，備審資料中的「修課紀錄」和「課程學習成果」都包含高三下學期的學業表現。換句話說，若高三下成績不理想，恐影響二階甄選總成績。
不過有頂大教師抱怨，二階甄選時間之所以被壓縮到極致，就是卡在學生要附高三下成績，但根據近年來的備審資料，高三下老師給的成績都不會太差，參考性欠佳。
升學輔導平台大學問執行長魏佳卉直言，高三下老師成績確實會給得比較「甜」，但高中也很無奈。高三下對教師來說尤為痛苦，專攻申請入學的學生要準備備審資料、模擬面試，繁星已上榜的學生，可能覺得高三下上的課程未來也用不上，學校很難約束學生。
魏佳卉表示，五月初，學校務必就要上傳成績，讓大學執行申請入學二階時有參據，綜觀以上流程和實際狀況還要講求完整學習，「是否有些緣木求魚？」若要落實完整學習，應是大學考招時程比照技專，但如此申請二階將延至六月、分發入學再延宕，師生恐沒有人願意。
師大附中教師洪逸文也說，以附中為例，高三今年四月底考完期末考，成績五月八日、九日就已上傳至甄選會，高三下成績壓得非常緊。
中原大學副招生長紀登元則表示，每所高中產出的成績單多少有些不同，但多數學校仍會呈現學生修讀科目名稱、學分數、該科成績、排名百分比、學業成績總平均。
紀登元表示，假設Ａ生高三下數甲學期成績不及格，但其可能已排在班上前百分之五十，Ｂ生雖學期成績六十分，但可能排在百分之七十。二階評書審時看不到學生學測成績，只能就在學表現評分，若高中能給予更多資訊，如第五、第六學期成績以及排名百分比會更妥適。
▪ 整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 家長哀號…寒假結束上3天課才過年？教育部擬2方案：其一提前補課
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
▪ 葉丙成涉性平洩密 她提4疑點：犯法後才用「老師的善意」粉飾太平？
▪ 花蓮鐵公路交通斷…考生「無法入學面試」成最大苦主 2所大學公告曝
▪ 輝達總部落腳北投士林！網揪1高中緊鄰北士科T17、T18 嗨喊：要起飛了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言