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高三下成績太甜 大學：參考性不足

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
大學申請入學二階甄選近日陸續進行中，有大學教師指出，近年有高中高三下學期成績給「太甜」，恐讓成績參考性不足。圖／AI生成
大學申請入學二階甄選近日陸續進行中，有大學教師指出，近年有高中高三下學期成績給「太甜」，恐讓成績參考性不足。圖／AI生成

大學申請入學二階甄選近日陸續進行中，但有頂大教師指出，高中端訴求高三下仍須完整學習，希望大學參採高三下的成績表現，然而近年有高中成績給「太甜」，動輒八、九十分，或只顯示學生修讀科目與分數，卻缺少排名百分比，不僅恐讓高三下成績參考性不足，也看不出學生的學習態度。

實際上，過去學測成績出爐後，有些參加「個人申請」的學生，覺得已通過一階門檻，因此將心力投注在備審資料及面試的準備中，忽略了高三課業，因此從一一一學年開始，備審資料中的「修課紀錄」和「課程學習成果」都包含高三下學期的學業表現。換句話說，若高三下成績不理想，恐影響二階甄選總成績。

不過有頂大教師抱怨，二階甄選時間之所以被壓縮到極致，就是卡在學生要附高三下成績，但根據近年來的備審資料，高三下老師給的成績都不會太差，參考性欠佳。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉直言，高三下老師成績確實會給得比較「甜」，但高中也很無奈。高三下對教師來說尤為痛苦，專攻申請入學的學生要準備備審資料、模擬面試，繁星已上榜的學生，可能覺得高三下上的課程未來也用不上，學校很難約束學生。

魏佳卉表示，五月初，學校務必就要上傳成績，讓大學執行申請入學二階時有參據，綜觀以上流程和實際狀況還要講求完整學習，「是否有些緣木求魚？」若要落實完整學習，應是大學考招時程比照技專，但如此申請二階將延至六月、分發入學再延宕，師生恐沒有人願意。

師大附中教師洪逸文也說，以附中為例，高三今年四月底考完期末考，成績五月八日、九日就已上傳至甄選會，高三下成績壓得非常緊。

中原大學副招生長紀登元則表示，每所高中產出的成績單多少有些不同，但多數學校仍會呈現學生修讀科目名稱、學分數、該科成績、排名百分比、學業成績總平均。

紀登元表示，假設Ａ生高三下數甲學期成績不及格，但其可能已排在班上前百分之五十，Ｂ生雖學期成績六十分，但可能排在百分之七十。二階評書審時看不到學生學測成績，只能就在學表現評分，若高中能給予更多資訊，如第五、第六學期成績以及排名百分比會更妥適。

高中生 繁星 申請入學 學測

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