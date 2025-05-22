114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答「熱議話題全公開」 助你上榜心儀科系

114年學測成績公布後，通過大學申請入學第一階段篩選的考生，將自5月15日起陸續參加第二階段面試，整體時程將延續至6月1日。隨著個人申請二階面試開跑，不少高三生與家長紛紛在Threads上發問、分享面試經驗。面試該怎麼穿？教授說的話能信嗎？被反問該怎麼接招？聯合新聞網整理出三大熱門面試話題，從服裝穿搭、教授話術到提問應對一次掌握，希望能幫助考生臨場發揮、順利面試，拿下心目中理想科系的正取資格！

穿這件可以嗎？面試穿搭有講究 乾淨整齊最重要

在正式進行二階面試前，不少考生會對「該穿什麼」感到困擾，面試穿搭的相關話題也在Threads引發熱議。有網紅在面試時穿著「平口無肩帶上衣」，引起一眾網友討論；針對非正式的面試服裝，也有人直言「看到最近的面試穿搭，真的覺得現在小孩沒救了」、「拜託面試就穿正式衣服好嗎…不要穿太暴露的衣服，這不是穿衣自由，這是基本常識以及基本禮貌…」。

雖然關於面試的服裝沒有硬性規定，但仍建議以整齊、正式為主。聯合報曾採訪得勝者文教多元入學專家胡天爵，根據他多年輔導學生的經驗，他建議考生可於面試3天前準備好一套適合的服裝與髮型，穿搭原則是父母及師長能接受的。除設計學系類的服裝最好彰顯設計品味、管理學系最好穿正式套裝之外，其他學系服裝應力求整潔端莊。他提到，女生可著淺色襯衫、深色長褲或長裙，皮鞋；男性穿淺色襯衫、深色西裝褲、皮鞋，若報考體育系或理工科系，也可選擇球鞋搭配。

也有網友在Threads上提到，若真的無法決定面試的穿著，穿高中制服也是可行的，「我姪女穿制服去面試，最後上台大！所以乾淨、整齊、清爽、符合年紀最重要」、「大學老師路過：你們正式服裝當然包括制服，難道你覺得代表學校的制服不能是正式？別在意網路上的一堆謠言，真的擔心這個問題，不妨直接問要報考的科系，大多都願意解答你這個問題」。

教授說「期待看到你」、「歡迎加入」=穩上？小心只是客套話

此外，不少高三生與家長表示，教授在面試時提到「期待開學後可以看到你」、「歡迎加入」等話語，或給予帶有期許的正面回應，讓考生感到焦慮不安，擔心只是場面話。Threads上有人發問：「東吳教授對我說歡迎你加入東吳，那是代表我有正取了嗎（不懂就問）」、「我女兒昨天去輔大，面試教授說：『我們就需要妳這樣活潑開朗的性格，期待開學看到妳！』這樣是穩中的嗎」。

在相關貼文下也有不少網友回應，有人直呼「機率蠻高的」、「教授都把話說這麼白了，正取穩了」、「會上啦，放寬心吧」。不過多數網友皆提醒，「在放榜前都不要相信教授的話」，「我大學面試離開前面試教授也叫我回去等好消息，結果是備取」、「教授對每個人都這樣說」、「有正向思考是好事，但是沒親眼看見錄取，就是當幻覺」、「就跟工作面試一樣，都會說歡迎加入，最後可能是無聲卡」。

教授反問讓你措手不及？大學教務長教戰這樣問

被問問題時，腦中一片空白該怎麼辦？不少考生在Threads上分享，自己在面試時被教授反問，當下便直覺詢問：「馬場的馬真的可以騎嗎」、「請問教授有被猴子搶過食物嗎」。也有網友表示，面試時教授開放提問，還特別提醒不要再問「為什麼來這裡教書」、「在校要讀哪些東西」等常見問題，結果自己「不知道哪根筋不對」，竟然脫口而出問教授：「為什麼你喝可不可？」讓她尷尬到無所適從。

根據聯合報數位版過去的報導，台灣大學教務長王泓仁表示，若學生在面試時沒有特別想問的問題，坦率回應「沒有問題」也無妨。但若希望展現對科系的高度興趣，就該想一想自己希望再多了解什麼。中原大學教務長皮世明指出，教授開放提問，是學生展現對系所理解與企圖心的絕佳機會，他建議考生可從幾個面向切入提問。首先，可詢問與學術資源相關的內容，例如實驗室設施、課程設計或教學方法；再來，也能關注學生生活，像是系上有哪些學生組織、活動或其他特色；此外，若關心未來發展，不妨提出關於實習機會、就業輔導等問題；最後，是否有出國交換的機會和相關資訊，也是可以參考的提問方向。

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