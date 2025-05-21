彰化偏鄉生錄取公費醫學生 她也熱愛藝術盼成更有溫度醫者
彰化縣員林高中學生江彣錡參加衛福部醫事人員養成計畫，錄取義守大學醫學系公費生，本身就是來自溪州鄉的偏鄉學生，也因兄弟有亞斯伯格和自閉症，更深刻體會到醫療與教育資源對偏鄉的重要，因此希望未來能回偏鄉服務，成為陪伴病人走過艱難時刻的醫師。
員林高中校長楊豪森表示，衛福部醫事人員養成計畫獨立招生，就學期間費用全部公費，完成學業後須到偏鄉服務滿10年才能獨立自由執業，是為偏鄉栽培醫療人員，期待未來彣錡可以用自己的專業回饋造福家鄉，她能成為醫學生也激勵其他學生，無論來自何處，只要懷抱夢想並付出努力，就有機會實現目標。
畢業於溪州國中的江彣錡3年前是以優先免試方式入學員中，並進入數理班，學測成績應可考上國立大學，不過在學校舉辦的「升學講座」，獲知有衛福部醫事人員養成招生，而決定一試，導師王聰鑫也邀集學校各科10位老師來輔導模擬試題，協助彣錡準備二階段面試，讓她一舉成功。
江彣錡說，會想報考醫學系是因家中有自閉症和亞斯伯格症的兄弟，讓她深刻體會醫療與教育資源對一個偏鄉家庭的重要性，也親身感受到社會許多善意與幫助帶來的溫暖，讓她萌生成為醫者的志向。
王聰鑫說，彣錡不僅勤奮向學，喜歡繪畫的她還曾獲得自主學習成果競賽特優、國際身心障礙者藝文比賽繪畫類第三名、員高青年封面設計第一名。
江彣錡說，她也希望保有對藝術的熱愛，持續以繪畫記錄生命與情感，或許未來還能將醫療與藝術結合，希望自己能成為一位更有溫度、幫助弱勢的醫師。
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