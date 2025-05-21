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花蓮鐵公路交通斷…考生「無法入學面試」慘成最大苦主 2所大學公告曝

聯合新聞網／ 綜合報導
由於近日花蓮蘇花公路與台鐵北迴線兩度中斷，不少要到宜蘭大學、東華大學面試的考生就在網上抱怨交通不便。考生示意圖。圖／AI生成
由於近日花蓮蘇花公路與台鐵北迴線兩度中斷，不少要到宜蘭大學、東華大學面試的考生就在網上抱怨交通不便。考生示意圖。圖／AI生成

114年學測成績公布後，通過大學申請入學第一階段篩選的考生，將自5月15日起陸續參加第二階段面試，整體時程持續至6月1日。期間，不少高三生熱烈討論面試經驗，也有人在準備過程中遇到意想不到的狀況。

連日豪雨導致花蓮蘇花路廊台鐵北迴線於20日中斷，儘管當晚陸續搶通恢復，但交通仍受到嚴重影響。適逢申請入學二階面試階段，要到宜蘭大學東華大學面試的高三生紛紛在Threads上喊苦。昨天就有考生指出，「因為土石流，在花蓮的我沒辦法到宜蘭大學面試，宜蘭大學給出的處理方式：走南迴然後環島一圈到宜蘭」、「如何克服交通阻隔前往花蓮，可以算是二階面試東華的隱藏關卡吧」。

更有人赴約前往學校面試，結束後卻回不了家，感嘆「東華面試完天都塌了，怎麼回台北阿」、「今天來東華大學面試，現在怎麼回去啊…這是東華給我們的第一堂課嗎」。

不過宜蘭大學、東華大學校方皆有在官網發布相關公告。東華大學於19日公告，5月20、21日的第二階段面試將如期舉行，並加開免費接駁專車班次。21日也指出，若考生因交通因素無法準時到校，請於當日主動聯繫報考學系，並持續留意招生訊息網及各學系公告。

宜蘭大學也提供免費接駁車服務，並在20日針對蘇花路廊中斷發布公告，表示21日面試照常舉行。考生若居住花蓮、台東地區，或20日曾參加東華、台東大學面試，因交通中斷無法準時報到，可聯繫招生學系協調當日面試時間。若確實無法於21日到校，應於當日中午12點前向教務處申請延期，經審核後可改至22日或23日面試，並於面試當日提供佐證資料或具結書。如仍無法參加面試，最遲可於26日前申請退還報名費500元（以郵戳為憑）。

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