統測放榜填志願不踩雷 學長姐揭祕選課眉角

今年四技二專統測招生涵蓋68校、共2317個系科（組）與學程，釋出1萬8473個名額，考生須在6月4日前完成志願登記。隨著AI產業持續火熱，強力拉動相關科系的關注度。其中「電機與電子群」的應屆考生更表示，未來職場變化快速，選擇具備AI應用與跨域整合能力的校系，成了志願排序時的重要考量。

然而挑選學校不是看名氣就好，還得靠技巧與正確資訊。有不少考生在填志願前，會上網查詢課程評價與師資口碑，掌握第一手「內行人」消息。全台最大的大專校院課程評價網站「歐趴糖」，每逢入學季就湧入大量討論。其中在「電機與電子群」中呼聲極高的台灣科技大學電機系，許多學長姐針對必修課「計算機程式與應用」留下詳細評論，不僅分析教學方向清楚，還細到提醒「老師不喜歡學生在課堂吃東西」。除了必修課，選修課也有不少爆雷或推坑心得。

像是「電力電子學之電腦輔助設計」這門課，就被留下「老師要求甚高、上課絕不放水」的註解，但也因此吸引不少想打好基礎的學生主動選修。這些來自學長姐的「真心話大公開」，讓想報考或剛錄取的學生直呼實用，甚至成為選系時的重要參考依據，幫助他們在入學前就對未來的課程與教學風格，有更清楚的掌握與期待。

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，根據《大學法》第39條規定，大學應以「主動公開」為原則揭露校務資訊，除非依法需保密，否則包括評鑑結果、辦學績效等，都應對外公開，讓學生有權利了解學校的真實表現。除了教育部的大專校院校務資訊公開平台，同學也可透過民間平台掌握更貼近學生實際經驗的參考資訊。

針對選校策略，1111人力銀行學生顧問陳坤平提醒，考生除了考量分數與升學方式之外，也不妨將目光放在台灣當前的產業趨勢，並評估所屬校系是否具備產學合作機會，這對未來實習與就業銜接將是一大助力。然而他也強調，最重要的還是「自身興趣」，若一開始就對科系毫無熱情，即使入學後也難以持續投入，反而容易荒廢時間與心力，得不償失。出路與志向並重，才能真正為自己的未來鋪路。

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