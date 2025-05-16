陽明交大電機系AI實驗室啟用 百萬獎學金吸頂尖新生

陽明交通大學電機工程學系今天喜迎多項里程碑，不僅再度吸引大批「滿級分」學子於第二階段面試齊聚，更在校友群聯電子執行長潘健成的支持下，正式啟用尖端AI實驗室，系所還提供「百萬獎學金制度」，在大學就能賺進第一桶金。

陽明交大電機系指出，今年「個人申請」再創佳績，甲組繼去年後再度全數錄取49位45級分滿級分學生，乙組與丙組亦有43級分的亮眼表現。

為讓學生更深入了解電機系的學術實力與產業連結，特別於今天與23日舉辦二階團體面談，除筆試評量外，更邀請群聯電子執行長潘健成及瑞昱半導體資深副總經理林盈熙等重量級校友擔任企業導師，親自分享產業趨勢與職涯經驗。

潘健成表示，面對AI浪潮，電機系積極投入資源、推動產學協作，更建置搭載群聯aiDAPTIV+技術的AI實驗室，正是台灣AI人才培育的關鍵里程碑。未來的AI應用不僅止於技術，更關乎創新與落地，期盼學弟妹能善用這些先進資源，勇敢挑戰世界級的問題，將所學轉化為影響社會的力量。

群聯電子也贊助成立「AI實驗室」，搭載群聯獨家aiDAPTIV+混合記憶體擴充技術的AI伺服器，整合了高效GPU與高速SSD記憶體，打造出高達16TB VRAM等效容量的記憶體池。

電機系副主任帥宏翰指出，新建的AI實驗室將大幅提升電機系在訓練大規模多模態模型與語言模型的能力，並能廣泛應用於智慧工業，如品質檢測、晶片設計優化、智慧機器人系統、個人化AI助理（Agentic Models）、以及醫學影像合成、虛擬試穿、自駕車場景模擬等多樣化的AI生成模型研究。