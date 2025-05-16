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申請入學二階招生出奇招 文大請吃免費拉麵、體驗攀樹

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文化大學數個科系於二階面試階段，推出如攀樹課程、特製拉麵等活動，或請主播站台互動，吸引考生參與。圖／文大提供
文化大學數個科系於二階面試階段，推出如攀樹課程、特製拉麵等活動，或請主播站台互動，吸引考生參與。圖／文大提供

升大學申請入學二階甄選近日開跑，申請入學近年已是招生名額最多的管道，不少大學多盼衝出招生佳績、即早搶好學生。文化大學數個科系於二階面試階段，推出如攀樹課程、特製拉麵等活動，或請主播站台互動，吸引考生參與。

文化大學環生學院森林暨自然保育學系於今年二階甄選階段推出「攀樹體驗課程」，吸引十多位考生穿戴專業安全裝備，親自挑戰攀登高聳林木，感受森林教育的真實魅力。

系主任謝佳宏表示，環境永續理念已是現今的主流價值，森保系人才在就業市場上十分搶手，也希望藉由攀樹活動讓學生親身體驗自然之美，也體現系上重視戶外實作與自然保育的教學核心。

文大也指出，今年報考新聞系的考生及家長皆可獲得一碗特製「AI拉麵」，象徵該系積極融合新科技與創意傳播的教學理念，活動現場更邀請電視台主播親身說明，向考生與家長介紹課程架構與媒體實務訓練，並分享自己從學生時期走向專業主播的心路歷程，以此激勵年輕學子。

此外，文大也表示，今年如戲劇系開放學生彩排現場，讓考生一窺舞台幕後的專業訓練；機械系與化學系則由學長姐帶領考生參觀實驗設備、實習工坊及斥資近千萬元設置的核磁共振實驗室，分享在學經驗。

文大表示，今年也同步推出多項館舍導覽，包括圖書館、博物館及體育館等，參觀者可獲得小禮物。未來將持續以學生為本，深化各系所特色教學，結合產業資源與跨領域合作，協助學生在大學四年中充分發展潛力。

主播 文化大學 申請入學

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