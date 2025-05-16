文大新聞系 面試送拉麵 詹慶齡主播出馬導覽

中國文化大學於5月16日舉行114學年度大學申請入學第二階段面試，其中新聞與傳播學院新聞學系以創意十足的「面試送拉麵」活動吸引眾人目光，成功展現科技與創意融合的教學精神。凡當日報考新聞系的考生與陪同家長，皆可免費享用一碗特製「AI拉麵」，不僅暖胃也暖心，象徵新聞系積極將AI新媒體技術融入新聞傳播教學。

面試現場氣氛熱絡，特別邀請TVBS主播、同時也是文化大學新聞系教授的詹慶齡親臨現場，向考生與家長深入介紹新聞系的課程架構與教學特色。她並分享自己從新聞系學生一路成長為專業主播的心路歷程，激勵有志於媒體產業的青年學子。

詹慶齡教授指出，文化大學新聞系擁有完善的教學系統與豐富的實作資源，涵蓋文字採訪、影像剪輯、播報訓練，以及AI與新媒體的應用，提供學生一個全方位學習與實務演練的平台。她說：「如果你夢想成為主播，文大新聞系絕對是你最好的起點！」

新傳學院院長郭文平也到場向家長說明，新聞學系積極推動國際交流，與多所海外姐妹校合作，提供學生出國交換的機會。他強調，新聞傳播人才要掌握國際視野與跨文化溝通能力，不僅語文要扎實，更要與全球媒體趨勢接軌。

新聞系近年積極強化與業界的連結，日前曾邀請樂活速食坊股份有限公司總經理顧祖欣擔任學生記者會採訪實作課程的受訪嘉賓。學生們不僅現場實地採訪，更親自體驗AI機器人煮拉麵的過程，將媒體實務訓練與創意科技結合。今年面試期間的拉麵廠商，正是由新聞系優秀校友創立，特別準備近百碗拉麵，提供給到場面試的考生與家長享用。

此外，凡錄取文化大學並選擇就讀新聞系的新生，憑入學通知書即可至合作拉麵門市免費領取一碗「AI拉麵」。此舉不僅展現系友之間的凝聚與回饋，也透過溫暖實際的行動傳達新聞系重視學生、重視創新與未來發展的核心價值。

這場融合AI科技、新聞實作與人情味的面試活動，不僅體現文化大學新聞學系的教學特色與活力，更成功吸引許多對媒體產業懷抱熱情的青年學子，為台灣新聞傳播教育注入一股嶄新且充滿創意的能量。

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