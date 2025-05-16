四技二專甄選入學總計3.6萬名額 今起開放報名

技專校院招生委員會聯合會今天表示，114學年度四技二專甄選入學有121所大專校院參加、總計提供3萬6421個招生名額，今天起開始報名，考生至多可申請6個校系科組，第一階段篩選結果將於今年6月2日上午10時公告。

技專校院招生委員會聯合會提醒，通過甄選入學報名資格的統測考生，請於5月16日上午10時起至5月23日下午5時止採網路報名方式，進行四技二專甄選入學第一階段報名作業。可由學校辦理第一階段集體報名；若未參加集體報名，也可藉由個別報名方式辦理。

個別報名方式為先於網路完成選填所欲申請校系科組、學程並確定送出，考生須依規定方式及期限繳交報名費，才算完成報名。

技專招聯會表示，通過第一階段統一入學測驗成績篩選的考生，即取得該校系科組、學程之第二階段指定項目甄試報名資格。第二階段學習歷程備審資料上傳自6月6日10時起至各校系科所訂截止日晚間21時止，考生務必於各校所訂時間內，完成第二階段報名、繳費及學習歷程備審資料上傳。

另外，由於四技二專甄審入學參採考生學習歷程，為提供考生熟悉第二階段報名系統操作流程，技專招聯會也特別建置第二階段報名以及備審資料上傳練習版系統，練習版系統開放至6月1日晚上9時止，鼓勵考生把握時間，事先練習並熟悉系統操作流程。