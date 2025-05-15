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升大學申請入學二階開跑 頂大送驚喜見面禮

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立清華大學今年特製5000份印有學校吉祥物的煎餅，祝福考生「必上」。圖／翻攝自清華大學
國立清華大學今年特製5000份印有學校吉祥物的煎餅，祝福考生「必上」。圖／翻攝自清華大學

114升大學申請入學已開跑，5月16日、17日為多數學校第二階段甄審日期，不少大專校院會和學生「結緣」，有頂大今年特製5000份印有學校吉祥物的煎餅，祝福學生必上、心想事成。

國立清華大學招生策略中心今年準備5000份印有「必上清華」與吉祥物貓熊的煎餅，每一位赴清華參加二階甄選的考生都可免費領取。

清大招生策略中心主任王潔表示，去年就請廠商開模，推出必上清華煎餅，起初只是想讓來甄試的學生留作紀念，但未料去年反響極佳，還有學生表示捨不得吃，因此今年加碼製作至5000份，期望讓來清大甄試的學生、來陪考的家長都能一人獲得一片。

近年大學多會於二階甄選時發給學生伴手禮，如便條紙、杯子等。陽明交大則表示，近年也有補助學系經費，讓學系自行採買，希望讓學生能留下溫暖的印象。

吉祥物 清華大學 申請入學 陽明交大

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