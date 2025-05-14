女力崛起！ 新北瑞芳高工機械科許蕙蘭錄取雲科大

在114學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選中，新北市瑞芳高工交出亮眼成績單，其中最受矚目的是機械科許蕙蘭，她是班上唯一的女學生，這次以優異成績錄取國立雲林科技大學機械工程系，成功在男性為主的科系中脫穎而出，成為技職教育中耀眼的女性代表。

許蕙蘭同學在就讀期間不懼性別刻板印象，憑藉實力與毅力在專業技能領域屢創佳績。她陸續考取CNC銑床乙級、氣壓、車床、機械加工、電腦立體繪圖丙級等多張證照，並在車床、鉗工、氣壓、機器人等實習課程中展現出色操作能力。她用行動證明女生一樣能在機械領域發光發熱。

除了許同學外，瑞芳高工本次共有9位學生錄取繁星計畫，其中8人進入國立科技大學，成績斐然。其中，電機科何承軒同學錄取技職頂尖的國立臺灣科技大學電機工程系，在校期間表現優異，持有4張專業證照，並屢次於各級競賽中獲獎，是全校師生眼中的榜樣。

瑞芳高工校長潘泰伸指出，學校雖位處偏鄉，但師生們共同努力不懈，持續在技職教育領域耕耘與創新。特別是像許蕙蘭這樣勇於挑戰自我、打破性別限制的學生，更展現瑞芳高工教育的深厚底蘊與多元價值。他期許學生們未來在科技校院持續精進，將技術專長應用於社會，實現「在地出發，全球競爭」的願景。