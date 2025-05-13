學測考爆要接受繁星嗎？高中生不想分科 網狂勸：重考前先處理這問題

學測是進入大學的第一道門檻，許多高中生為此努力唸書，但有時候身心靈可能無法負荷如此沉重的壓力。一名高中生學測考爆，雖然繁星有學校可以唸，但家人並不建議，原PO便發文詢問，希望得到關於重考班的意見。

一名高中生在Dcard發文表示，自己學測時因身心狀況考得不好，後來繁星上醫檢，但是家人不建議讀；而且因為英文已經考爆了，加上自然組分科範圍太大、難度太難，自己也不打算考分科。家人勸原PO重考，爸爸和姑姑都重考過，「他們都說去重考班到最後對於任何考試都會麻痺無感，可以很淡定的去應考，心理素質會變強大」，不過原PO自認沒有他們的天賦和資質，很怕重來一次又敗在心理問題，在重考和接受繁星結果之間猶豫，便發文尋求學長姐建議。

對此網友們大多建議重考，不過也點出在重考前更該先關注心理問題，「有心理問題的話還是建議要處理，我本身在進重考班之前就有心理問題，但進去之後變更嚴重」、「如果應屆心理問題出狀況，你要考慮一下要不要進重考班，那邊的壓力一定比現在高很多」、「感覺這半年可以先去治療心理問題的部分，暑假接著再進重考班」。

也有重考生強烈建議還是繼續讀分科，「就算英文考爆了，分科只要肯努力都還是有機會的」，並列出重考班的正反面向，認為重考班可以提供的是資源，但進步的關鍵還是要自己唸書內化。