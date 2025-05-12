不想盲目升學…他加入一計畫「2年賺第一桶金」 考5證照進國立頂大

桃園市中壢高商畢業生余政翰，兩年前不想畢業後盲目升學，毅然加入勞動部與教育部推出「青年就業領航計畫（青領計畫）」，在高雄銀行工作磨練2年，累積銀行實務，更自主學習考取5張金融專業證照，賺到第一桶金，還憑著工作經驗，今年成功錄取中央大學經濟系，找到職涯新方向。

兩年前，余政翰就讀中壢高商三年級下學期，在師長介紹青領計畫，當即決定暫緩升學，選擇先進職場累積實務經驗，並經勞動部桃竹苗分署協助，進高雄銀行桃園分行擔任事務員，兩年下來，他對銀行業務從一無所知到熟悉櫃台、票據、外匯、會計業務，克服初期錯帳與不熟悉作業挑戰，更考取5張金融專業證照。

余政翰表示，參與青領計畫到銀行工作，讓他將原本課本所學的會計與金融知識，經實務操作內化轉為職場實戰能力，如今更加確立升學方向，透過大學特殊選才管道，錄取中央大學經濟系，今年9月入學，他感謝青領計畫幫助他找到人生目標。

桃竹苗分署表示，青領計畫提供「先就業、後升學」的彈性機制，讓高中職應屆畢業生透過實務歷練找到職涯方向，學員進職場工作，雇主派人指導實務訓練，青領計畫成功就業的青年，工作薪資外，每個月還可額外領1萬元就業津貼，最長3年可領36萬元補助，作為未來就學、就業或創業之用，結束後可利用特殊選才管道升學，職場經驗可加分，有利申請進入理想大學。