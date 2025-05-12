大學申請入學面試將開跑…學校建議AI模擬面試 學生看法不一原因曝

大學學測個人申請第2階段的面試從5月15日開始，學校也都辦模擬面試，並建議學生善用AI，自做模擬面試，學生反應不一。有學生認為，回答的內容不夠精細，和自己所要回答的有差距，乾脆自己整理，以符合自己邏輯思維。但也有學生認為確有幫助，可補齊缺陷、加強自身優點。

申請入學第2階段從5月15日至6月1日，學生已都完成備審資料的傳輸，而多數學校為了協助學生申請上理想學校語系組，也都會邀請大學教授或請學校老師為學生模擬面試，找出缺點並改善，以及強化優點。近幾年AI教育已普遍進入學校，愈來愈多學生學會操作AI，使用相關軟體。

台南一中與台南二中也都利用模擬面試時，建議學生可把備審資料或個人簡介上傳至ChatGPT，請ChatGPT模擬面試委員就內容提問，提升。ChatGPT能否發揮效果達到協助的目的，學生反應不一。

南一中秘書林皇德表示，有些學生認為，軟體所回答的內容不夠精細，和自己所想要的有差距；如果要在精細點，還需花更多時間，加上擔心採用AI的回答，會過於制式，可能會和其他人的內容類似，乾脆自己整理，以符合自己邏輯思維和特色。

台南二中學生劉育銘分享，使用ChatGPT練習面試問題，可以避免回答過程中有冗詞贅字，AI能將死板的答案口語話；也可提供關鍵字，讓ChatGPT串連起來，安排適當的回答順序，使內容更有故事性。另，輸入學校名稱及報考科系，可讓AI提供校系的特色，或學校發展的核心重點，在面試中告訴教授自己是適合這個科系的學生。

利用ChatGPT模擬面試問答，可提前知道自己的回答中有哪些缺口，藉由反覆修改，補齊缺陷、加強自身優點，且利用AI修飾回答，整體會更圓融。也可以針對科系專業問題，讓面試過程更加分。根據校系所需的能力或特點做加強，說服教授自己是最適合的人選。

南二中教務主任涂益郎分析，學生反應不一，應與個人有關係，有些口語表達能力較好的學生，可能因思路較清晰，認為用自己的邏輯思維來回答會較準確且順利，就會把AI放一邊。

南一中校長廖財固認為，學生對於想讀科系的敏銳度、積極度很重要，因此在面試時必須展現認知與想讀的動機，讓教授在最短的時間就能看出，但如何說服教授「我就是最適合」，就要做好準備，包含是否掌握所想就讀科系的未來發展性。也建議學生把學習歷程檔案資料帶出來，適時表現多元學習的能力與成果，都能加分。